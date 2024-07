Venezuela x Canadá na Copa América: onde assistir ao vivo e escalação das seleções

Ambas as equipes surpreenderam o mundo do futebol e performaram melhor do que era esperado. A seleção sul-americana não tomou conhecimento e venceu seus três confrontos no Grupo B. Para a equipe do técnico Fernando Batista, a boa notícia é a volta de Nahuel Ferraresi e Miguel Navarro, que cumpriam suspensão, ao time titular. A má notícia é a ausência de Darwin Machis, que está suspenso para as quartas.

Do outro lado do campo, a seleção norte-americana segurou um empate contra o Chile e passou em segundo lugar do Grupo A. O time, no entanto, sofreu uma baixa importante: o meia Tajon Buchanan, da Inter de Milão, quebrou a tíbia durante um treinamento nesta semana e está fora da competição.