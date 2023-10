Venezuela x Chile: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com campanhas semelhantes nas três primeiras partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Venezuela e Chile se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 18h (horário de Brasília), em confronto direto. A partida acontece no estádio Monumental de Maturín, na cidade venezuelana; os donos de casa chegam com moral para o duelo após empate por 1 a 1 com o Brasil na última semana.

A Venezuela, sexta colocada nas Eliminatórias, busca o improvável: se classificar para a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A seleção sul-americana nunca chegou a esta fase do torneio – é a única do continente com este jejum. Sob o comando do ex-jogador argentino Fernando Batista, venceu o Paraguai e perdeu para a Colômbia, além do empate diante do Brasil, nos três primeiros jogos.

Já o Chile, uma posição acima na tabela, soma os mesmo quatro pontos que o rival desta terça-feira, mas disputa as Eliminatórias com uma pressão a mais. Campeã da Copa América nas edições de 2015 e 2016, a seleção não joga uma fase de grupos da Copa do Mundo desde 2014, quando o torneio foi sediado no Brasil. Em 2018 e 2022, foi eliminada ainda na fase preliminar, sem avançar para as disputas na Rússia e no Catar, respectivamente. Nesta Eliminatória para 2026, perdeu na estreia para o Uruguai e empatou por 0 a 0 com a Colômbia, mas se recuperou com vitória diante do Peru na última rodada.

Venezuela e Chile se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Foto: Arte/Estadão

VENEZUELA X CHILE: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 17/10 (terça-feira);

HORÁRIO: 18h (horário de Brasília);

LOCAL: Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela.

ONDE ASSISTIR VENEZUELA X CHILE

SporTV (TV fechada);

ESCALAÇÕES DE VENEZUELA E CHILE

VENEZUELA – Romo; González, Osorio, Ángel e Navarro; Samuel Sosa, Tomás Rincón, Yangel Herrera e Machís; Savarino e Salomón Rondón. Técnico : Fernando Batista.

– Romo; González, Osorio, Ángel e Navarro; Samuel Sosa, Tomás Rincón, Yangel Herrera e Machís; Savarino e Salomón Rondón. : Fernando Batista. CHILE – Cortes; Matías Fernández, Gary Medel, Paulo Díaz e Gabriel Suazo; Echeverría, Víctor Méndez e Aránguiz; Valdés, Alexis Sánchez e Ben Brereton. Técnico: Eduardo Berizzo.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VENEZUELA E CHILE