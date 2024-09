Venezuela x Uruguai nas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A rodada anterior não foi como a seleção uruguaia esperava. Jogando em casa, ficou no 0 a 0 com o Paraguai, em jogo que marcou a despedida do atacante Luis Suárez com a camisa celeste. Agora, sem o ídolo, a equipe comandada por Marcelo Bielsa visita a Venezuela no Estádio Monumental de Maturín, em Maturín.

Venezuela x Uruguai: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Os mandantes vem de uma derrota amarga diante da Bolívia. Jogando na altitude de El Alto, sofreram um 4 a 0. Fernando Batista e seus comandados querem se recuperar para se manter entre os classificados nas Eliminatória Sul-Americanas. No total, são sete vagas para a Copa do Mundo de 2026, sendo seis diretas e uma para repescagem. Batista deve ter Soteldo, do Grêmio, no onze inicial. Em relação à última partida, o treinador também muda o ataque. Rondón fica como titular e terá Jhonder Cádiz como companheiro e setor.

O Uruguai ocupa a segunda posição com 14 pontos, quatro atrás da líder Argentina e quatro à frente do Brasil, que é o quarto colocado. Já a Venezuela vem logo atrás da seleção brasileira e tem nove pontos.

VENEZUELA X URUGUAI: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS

Data: 10/09/2024.

10/09/2024. Horário: 19h (de Brasília).

19h (de Brasília). Local: Estádio Monumental de Maturín, Maturín, Venezuela.

ONDE ASSISTIR VENEZUELA X URUGUAI AO VIVO

SporTV 2 (canal fechado)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA VENEZUELA

Venezuela: Rafael Romo; Jhon Murillo, Farresi, Yordan Osorio, Aramburu, Miguel Navarro; Telasco Segovia, Soteldo, Daniel Pereira; Jhonder Cádiz, Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO URUGUAI

Uruguai: Sergio Rochet; Varela, Nicolás Marichal, Cáceres e Lucas Olaza; Martínez, Ugarte e Brian Rodríguez; Facundo Pellistri, Miguel Merentiel e Maxi Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

