Entrevista com Victor Baggy Diretor de futebol e ex-goleiro do Atlético-MG

Victor Baggy substituiu Rodrigo Caetano como diretor de futebol do Atlético-MG no começo de 2024, quando o então ocupante do cargo foi chamado para atuar na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Corria o Campeonato Mineiro, e o time se preparava para o restante da temporada.

Logo no começo, Victor precisou lidar com a necessidade de mudança. O clube tinha um desempenho abaixo do esperado com o técnico Felipão. O treinador classificou o Atlético-MG para a final do estadual, mas foi comunicado que não seguiria no cargo. Para o lugar dele, o clube buscou o argentino Gabriel Milito.

O time via sua hegemonia de quatro títulos seguidos ameaçada quando, no primeiro jogo da final e estreia de Milito, sofreu o empate do Cruzeiro nos minutos finais após ter aberto 2 a 0. Na segunda partida, porém, a equipe teve tranquilidade para anotar o penta.