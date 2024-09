Vídeo: Augusto cobra CBF por mudança de datas na Copa do Brasil: ‘Corinthians foi desrespeitado’

“Lamentável o que vem acontecendo. Fomos surpreendidas com uma essa mudança do jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Eu estive pessoalmente na CBF para conversar com o presidente Ednaldo. Mandamos requerimento assim que saíram as notícias sobre essa mudança e que não fomos consultados sobre ela, principalmente porque o mando de capo seria nossa. O Corinthians foi desrespeitado, queria entender qual o motivo da mudança. Nos dê uma justificativa dessa mudança. O Corinthians não quer ser beneficiado, mas também não vai aceitar que outro clube seja beneficiado também. Queremos apenas que cumpra-se o regulamento da Fifa e da CBF”, diz no vídeo.

A alteração feita pela CBF antecipa jogos do Campeonato Brasileiro e coloca datas da Copa do Brasil no fim de semana. A confederação infirmou que os jogos das semifinais serão disputados nos dias 2 de outubro (ida) e 19 e 20 do mesmo mês (volta). Por isso, as rodadas do Brasileirão que seriam jogadas no fim de semana passarão a ser nos dias 16 e 17 de outubro.