Vídeo: Jogador peruano morre após ser atingido por raio durante partida de futebol

Durante a partida ente Juventud Bellavista e Familia Chocca, pela liga amadora peruana, o zagueiro José Hugo de la Cruz Meza, de 39 anos, foi atingido por um raio no gramado e morreu. A partida tinha acabado de ser interrompida e os atletas estavam deixando o campo quando a fatalidade aconteceu. Outros sete jogadores ficaram feridos.

O único que teve o estado de saúde divulgado foi o goleiro Juan Choca Llacta, de 40 anos, que está internado em estado grave por causa das queimaduras. O jornal peruano Trome, informou que além do goleiro, Erick Cuyllor, 19, Joshep Chocca , 16, e Cristian Cahuana, 24 foram levados ao hospital de Huancayo. As outras vítimas não tiveram o nome revelado.

Equipe peruana que disputa a liga amadora Foto: Facebook/Onda Deportiva Huancavelica

A partida foi disputada no Estádio Coto Coto e, de acordo com a imprensa local, a rápida ação dos serviços de emergência foi essencial para que os outros jogadores tenham sido retirados com vida. O momento em que o raio atinge Meza foi registrado pela transmissão da partida.