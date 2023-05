Vini Jr critica La Liga após racismo: ‘Hoje, no Brasil, Espanha é conhecida como país de racistas’

Após ser vítima de racismo durante uma partida do Campeonato Espanhol contra o Valencia, neste domingo, o atacante brasileiro Vinícius Jr. fez duras críticas a LaLiga, que organiza a liga espanhola. Na tarde deste domingo, dia 21, o jogador do Real Madrid relembrou que essa não foi a primeira vez que ele foi alvo de insultos racistas em jogos da competição.

“Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas”, afirmou o atleta em seu perfil no Twitter.

O brasileiro ainda alertou para a imagem que o país passa para o exterior ao permitir que tais ataques aconteçam na maior competição esportiva da nação. “Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas.”

O árbitro Burgos Bengoetxea conversa com Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, após a torcida do Valenciar cantar insultos racistas contra Vinícius Jr. Foto: Kai Forsterling/EFE

Vinícius Jr. ainda deixou no ar a possibilidade de sair do Real Madrid caso os ataques preconceituosos não tenham fim. “E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui.”

Mais cedo, em seu Instagram, o jogador já havia criticado a postura conivente da federação espanhola. Em seus stories, o atacante escreveu que “O prêmio que os racistas ganharam foi minha expulsão! ‘No es fútbol, es La Liga’’, debochando do slogan do torneio espanhol.

Vinicius Jr. se manifesta em seu Instagram após sofrer racismo em uma partida do Campeonato Espanhol - 21/05/2023 Foto: Reprodução/Instagram/@vinijr

Durante a partida contra o Valência, Vini Jr. ouviu parte da torcida rival o xingarem de macaco no segundo tempo. Ele apontou para o local da arquibancada de onde vinham os insultos e o árbitro Ricardo de Burgos decidiu paralisar a partida. A partida foi retomada após um aviso no sistema de som do estádio, que pedia o fim das manifestações racistas. Mais tarde, em uma confusão generalizada, Vinícius deixou o braço no rosto de Hugo Duro e foi o único jogador expulso já nos acréscimos.

São muitos os episódios de racismo contra Vini Jr e poucas as punições da LaLiga, responsável por organizar o Campeonato Espanhol. Depois de o jogador manifestar sua insatisfação publicamente, algumas medidas começaram a ser tomadas. Recentemente, o brasileiro depôs na Justiça espanhola no âmbito do caso em que foi xingado de “macaco” por um torcedor do Mallorca em fevereiro deste ano.