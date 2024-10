Vini Jr. tem lesão na cervical diagnosticada pelo Real Madrid e preocupa seleção

Os exames foram feitos após a vitória por 2 a 0 sobre o Villarreal, na qual Vini Jr foi o autor de um dos gols. Em uma dividida, aos 33 minutos do segundo tempo, o brasileiro caiu de mal jeito e reclamou de dores no ombro. Vini Jr foi substituído logo em seguida por Güler.

O atacante do Real Madrid é um dos principais nomes da seleção de Dorival Júnior e ainda não há informações se o jogador vai ser cortado ou não. De acordo com a ESPN, a lesão não é grave, mas não há previsão de retorno e, com isso, ele não teria condições de se apresentar à seleção. Caso isso se confirme seria a quarta baixa na seleção brasileira após as lesões de Alisson, Guilherme Arana e Bremer.