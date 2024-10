Vini Jr. sai em defesa de jogadores do Barcelona alvo de racismo no clássico com Real: ‘Lamentável’

Mais um episódio de racismo na Espanha em que Vini Jr está envolvido. Desta vez, o clássico entre Barcelona e Real Madrid, realizado neste sábado, dia 26, pela 11ª rodada da La Liga, trouxe à tona não apenas a sonora goleada de 4 a 0 aplicada pelos catalães, mas também comportamentos inaceitáveis vindos das arquibancadas do Santiago Bernabéu.

Durante a partida, torcedores do Real Madrid protagonizaram cenas lamentáveis, incluindo um grito de um fã que sugeriu que os catalães “vendessem lenço no semáforo”, enquanto ao fundo, a voz de uma criança ecoava a ofensa racista “mono”, dirigida a dos jogadores rivais.

Essas expressões deploráveis foram registradas. Vídeos circulando nas redes sociais mostraram torcedores do Real Madrid insultando Raphinha e Lamine Yamal, que anotaram um gol cada, com uma belíssima pintura assinada pelo brasileiro. Robert Lewandowski também contribuiu com mais dois gols para a vitória do Barcelona.

Vini Jr defende colegas do Barcelona em mais um caso de racismo na Espanha. Foto: Bernat Armangue/AP

PUBLICIDADE Neste domingo, Vinicius Junior, a principal figura na luta contra o racismo no esporte, utilizou suas redes sociais para se manifestar sobre as cenas chocantes que circularam pela internet. Sua voz, sempre firme e consciente, continua a ser a esperança na batalha contra o racismo no futebol mundial. “É lamentável o que aconteceu ontem no Bernabéu com insultos racistas. Não há espaço para esses criminosos em nossa sociedade. Todo o meu apoio ao Lamine, Ansu e Raphinha. Eu sei que Madrid e a polícia vão fazer coisas para identificar e punir os culpados!!”, escreveu Vini Jr em seu perfil oficial no X (antigo Twitter).

O Real Madrid também se manifestou e emitiu um comunicado em seu site oficial condenando as atitudes de seus torcedores, mostrando que a luta contra a intolerância é uma prioridade para o clube. A organização da La Liga ainda não se manifestou sobre o ocorrido, que infelizmente continua frequente no futebol espanhol.

Confira, abaixo, o comunicado oficial do Real Madrid:

O Real Madrid condena veementemente qualquer tipo de comportamento que envolva racismo, xenofobia ou violência no futebol e no esporte, e lamenta profundamente os insultos que alguns adeptos proferiram ontem à noite num dos cantos do estádio.

O Real Madrid abriu uma investigação para localizar e identificar os autores destes lamentáveis e desprezíveis insultos, a fim de adotar as medidas disciplinares e judiciais pertinentes.