Vitor Roque destaca felicidade longe do Barcelona: ‘Fiquei 6 ou 7 meses sem sorrir’

O empréstimo tem duração de um ano, com possibilidade de renovação por mais um, ou seja, até 2026. O Barcelona fixou também um valor como opção de compra de 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) por 80% dos direitos do jogador. Na apresentação no novo clube, Vitor Roque se emocionou.

No fim do ano passado, o brasileiro sofreu uma lesão ainda pelo Athletico, que atrapalhou seu desenvolvimento na chegada ao Barcelona, Além da lesão, Vitor Roque não agradou o então técnico do clube, Xavi. Com a saída do espanhol e a chegada do alemão Hansi Flick, havia a expectativa para que o atacante tivesse mais minutos em campo, o que não aconteceu.