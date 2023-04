Vitória na Argentina não garante São Paulo com três zagueiros no futuro

A vitória por 2 a 0 sobre o Tigre, em Buenos Aires, nesta quinta-feira, na estreia da Copa Sul-Americana não garante o São Paulo com o esquema tático com três zagueiros nos jogos futuros, segundo o técnico Rogério Ceni.

“Depois que saímos do Campeonato Paulista e soubemos que iríamos jogar com o Tigre analisamos a melhor forma de atuar e escalamos para este jogo com três zagueiros”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

Ceni destacou a marcação são-paulina como o fator principal para o triunfo na Argentina. “Não demos oportunidades para o adversário, que só atacou por intermédio de cruzamentos e finalizações longas.”

Rogério Ceni não garantiu o novo esquema do São Paulo mesmo com a vitória na Copa Sul-Americana Foto: Diego Haliasz / EFE

O técnico também justificou a escalação de David e Erison, deixando Luciano no banco de reservas e sendo utilizado apenas no final da partida. “São jogadores fortes, que atacam espaço e foi assim que saiu o primeiro gol. Luciano é mais de flutuação a atua entre linhas. David e Erison atacam mais as linhas e para esta partida se mostrou uma formação melhor.”

Com a vitória sobre o Tigre, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo D, ao lado do Tolima, que também venceu por 2 a 0 o Puerto Cabello. A segunda rodada da sul-americana só será disputada dia 18, quando o São Paulo recebe o Puerto Cabello, enquanto o Tigre visita o Tolima.

O São Paulo volta a jogar no dia 11, terça-feira que vem, quando vai enfrentar o Ituano pela Copa do Brasil, no Morumbi, pela terceira fase.