Vitória x Cuiabá no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Vitória e Cuiabá se enfrentam neste sábado, às 16 horas, no Barradão, em partida que pode tirar uma das duas equipes da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time que sair vitorioso do duelo válido pela 21ª rodada deixa, ao menos provisoriamente a degola.

O clube baiano é 17º colocado, com 18 pontos contra 17 dos cuiabanos, que ocupam a 18ª posição. Fora da zona, Grêmio, com 18, e Corinthians, com 19, podem ser ultrapassados, mas jogam no domingo e terão a chance de recuperar as posições.

Vitória e Cuiabá se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

VITÓRIA X CUIABÁ: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 03/08/2024

Horário: 16h (horário de Brasília).

16h (horário de Brasília). Local: Barradão, em Salvador (BA).

ONDE ASSISTIR A VITÓRIA X CUIABÁ: AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e PK; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Léo Naldi (Luan); Matheusinho, Osvaldo e Janderson (Alerrandro). Técnico: Thiago Carpini.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CUIABÁ

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max; Isidro Pitta, Derik Lacerda (Jonathan Cafú) e Deyverson. Técnico: Petit.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VITÓRIA E CUIABÁ

Palmeiras 0 x 2 Vitória - Brasileirão

0 x 2 Vitória - Brasileirão Cuiabá 1 x 2 Athletico-PR - Brasileirão