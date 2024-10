Vitória x Fluminense no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Faltam menos de dez partidas para o fim do Brasileirão. Enquanto a disputa no topo da tabela segue acirrada ponto a ponto entre clubes como Botafogo e Palmeiras, do outro lado, no fim do ranking, times ainda tentam fugir da zona de degola, que parece uma ameaça cada vez maior. É o caso do Vitória, que recebe o Fluminense em Salvador na tentativa de acumular três pontos importantes para afastar, ao menos um pouco, o fantasma da Série B.

O Vitória não está na zona de rebaixamento por uma questão de saldo de gols. Com os mesmos 32 pontos do Corinthians e apenas um a frente do Athletico-PR, o clube não está a salvo, e uma vitória ou derrota pode mudar completamente o cenário do fim da tabela. O nordestino tem tentado melhorar sua situação: nos últimos jogos, obteve uma vitória e um empate. No entanto, para se garantir ao menos um pouco, vencer o Fluminense é essencial.

O time do Rio de Janeiro entende completamente a situação de seu adversário — afinal, ele mesmo era integrante do grupo dos candidatos a participar da Série B há poucas rodadas. O Fluminense, porém, deu a volta por cima. Nos últimos cinco jogos, angariou três vitórias: foram nove pontos importantes para alcançar o décimo primeiro lugar na competição, onde figura agora.

VITÓRIA X FLUMINENSE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 26/10/2024

26/10/2024 Horário: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

ONDE ASSISTIR A VITÓRIA X FLUMINENSE AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Willeam Lepo), Neris, Edu e Lucas Esteves; Luan (Willian Oliveira), Machado e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo (Everaldo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); Victor Hugo, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Lima e Kauã Elias (Germán Cano). Técnico: Mano Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VITÓRIA E FLUMINENSE