Jogador de 17 anos leva chute durante partida e morre na Argélia

Logo em seguida, Jazzar cai com os braços estendidos como se pedisse ajuda. Os companheiros de time e adversários, então, pedem ajuda e se mostram extremamente preocupados com o estado de saúde do colega. Após algumas tentativas de ajudá-lo, finalmente, chega um carro, que corta o gramado para ir ao seu encontro. Ele é colocado nesse automóvel e levado para um hospital.

De acordo com informações do diário catalão Mundo Deportivo e o inglês The Sun, não havia ambulância ou médicos no estádio que pudessem auxiliar no atendimento a Jazar. O jovem teria morrido no instante seguinte a levar o chute, que seria, segundo declarações preliminares, a causa da morte.