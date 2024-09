Werder Bremen x Bayern de Munique na Bundesliga: onde assistir, horário e escalação

O Bayern chega para o duelo depois de vitória por 9 a 2 sobre o Dínamo de Zagreb, na estreia da equipe na Champions League 2024/2025. Na Bundesliga, o time soma três triunfos nos três primeiros jogos da temporada. São 11 gols marcados e apenas três sofridos. Considerando a forma que terminou o último ano, são 11 partidas de invencibilidade e nove consecutivas com uma vitória.

Na oitava posição na tabela, o Werder Bremen terá a missão de parar o ataque do Bayern de Munique, liderado por Harry Kane e impulsionado pela goleada na estreia da Champions League. O time continua invicto, com uma vitória e dois empates nas três primeiras rodadas. Ole Werner, treinador do Werder Bremen, brincou sobre a goleada do rival deste sábado.