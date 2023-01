Wolfsburg goleia o Freiburg e mantém ascendente na volta do Campeonato Alemão

Com um primeiro tempo arrasador, quando foi para o intervalo com uma vantagem de três gols, o Wolfsburg goleou o Freiburg por 6 a 0 neste sábado, em rodada que marcou o retorno do Campeonato Alemão. O resultado coloca o time do técnico Niko Kovac com 26 pontos na classificação e indica o bom momento da equipe, que antes da paralisação da competição para a realização da Copa do Mundo do Catar, tinha um empate e quatro vitórias nas últimas cinco rodadas.

Já o Freiburg só tem motivos para lamentar. A equipe que abriu a rodada entre os quatro primeiros colocados na tabela, segue com 30 pontos e vai precisar juntar forças para se recuperar da derrota vexatória. A chance de reabilitação no torneio vai ser na próxima quarta, jogando com o apoio de seus torcedores. O compromisso será contra o Eintracht Frankfurt. Um dia antes, O Wolfsburg encara o Hertha Berlin como visitante e tenta manter o embalo para voltar a encostar no pelotão de frente.

Duelo entre Wolfsburg e Freiburg terminou em 6 a 0 para os donos da casa, que mantiveram boa sequência de resultados no Alemão. Foto: Ronny Hartmann/AFP

O Wolfsburg abriu o placar logo no início. Wimmer recebeu uma assistência na medida para tocar no canto direito do goleiro e fazer 1 a 0 aos dois minutos. O adversário sentiu a desvantagem e passou a ser pressionado.

Na base da movimentação e dos toques rápidos, o time da casa seguiu comandando as ações e ampliou o marcador aos 28 minutos. Wimmer fez o papel de armador e cruzou para a cabeçada de Jonas Wind, que estufou a rede.

Sem conseguir agredir o adversário, o Freiburg deu mais espaços e acabou levando o terceiro. Mickey van de Ven achou um espaço na marcação e fez o lançamento para Jonas Wind vencer o goleiro com um chute rasteiro e assinalar 3 a 0 aos 37 minutos.

Na volta do intervalo, o Freiburg bem que tentou encaixar a marcação para equilibrar o duelo. Mas o dia era mesmo dos donos da casa. Nmecha fez boa jogada e conseguiu achar Gerhardt livre na área. Ele finalizou no meio da meta e fez 4 a 0, aos 15 minutos.

Com a vitória já consumada, o Wolfsburg diminuiu o ritmo e passou a tocar a bola. Já fase final da etapa complementar, os donos da casa voltaram a mexer no placar. Baku aproveitou cruzamento de Paredes e acertou o ângulo direito: 5 a 0 aos 35 minutos. Quando tudo indicava que o resultado estava definido, ainda teve tempo para mais bola na rede. Cobrando pênalti nos acréscimos, Waldschmidt fechou a goleada em 6 a 0.

OUTROS JOGOS

Ainda pela rodada do Campeonato Alemão, o Bochum venceu o Hertha Berlin por 3 a 1 jogando em casa. Os mandantes abriram o placar com Hofmann após cruzamento aos 22 minutos. No final do primeiro tempo Schlotterbeck acertou a cabeçada após cobrança de escanteio e ampliou o marcador.

O segundo tempo manteve o cenário da etapa inicial e o Bochum não demorou a fazer o terceiro. Hofmann fez o seu segundo gol na partida e estabeleceu os 3 a 0. Completamente dominado, o Hertha só fez o seu gol de honra no fim com Serdar. Na classificação, o Bochum chegou aos 16 pontos e tenta se distanciar da zona de rebaixamento. Com 14, o Hertha segue decepcionando sua torcida e ocupa a vice-lanterna.

O Eintracht Frankfurt obteve um bom resultado ao bater o Schalke 04 por 3 a 0. A vitória, porém, só foi confirmada no fim do jogo. Na etapa inicial, Lindstrom aproveitou uma bola perdida na área para fazer 1 a 0. No decorrer do duelo, a partida se manteve equilibrada.

Só a partir dos 40 minutos do segundo tempo, é que o placar voltou a ser movimentado. Rafael Borre fez dois a 0 com chute no canto esquerdo. O 3 a 0 veio já nos acréscimos com a finalização de Buta. Na classificação, o Frankfurt segue à caça do líder Bayern e contabiliza 30 pontos. Já o Schalke é o último colocado da competição com apenas nove pontos conquistados.

O Unión Berlin também fez a lição de casa neste sábado e superou o Hoffenheim por 3 a 1. No entanto, os visitantes é que saíram na frente com um gol de Bebou aos 43 minutos da etapa inicial.

Em um segundo tempo bastante tenso e disputado, o Unión conseguiu reagir. E o personagem foi Doekhi, que marcou duas vezes. Aos 28 minutos ele acertou bela cabeçada e deixou tudo igual. No minuto final, novamente pelo alto, o zagueiro voltou a ser decisivo e sacramentou a virada de 2 a 1. Nos acréscimos, Lewelling definiu o placar final com um arremate colocado.

Na classificação, o Unión Berlin tem os mesmos 30 pontos de Frankfurt e Freiburg no pelotão de cima. O Hoffenheim se mantém na posição intermediária da classificação com 18 pontos.

Já o Stuttgart tropeçou diante de seus torcedores ao ficar no 1 a 1 com o Mainz. Os dois gols do confronto aconteceram no primeiro tempo. Guirassy abriu o placar para os donos da casa aos 36 minutos e Ingvartsen, cobrando penalidade, empatou quatro minutos depois.

Na classificação, o resultado foi ruim para o Stuttgart que segue na zona de rebaixamento com 15 pontos. Com o ponto somado fora de seus domínios, o Mainz chegou aos 20.