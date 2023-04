Ypiranga x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Apesar de em Ypiranga e Botafogo o favoritismo naturalmente ir para o time carioca por fazer parte do grupo dos maiores do país, seu rival chega com força e mais embalado. Os gaúchos chegaram às semifinais de seu estadual e, por pouco, não eliminaram o Grêmio e avançaram para a grande final, enquanto o alvinegro não passou da primeira fase em seu território e, por pouco, não caiu para o Sergipe na estreia da Copa do Brasil.

Os times se enfrentam pela terceira fase do maior e mais democrático campeonato nacional e ambos buscam o título inédito. O Botafogo chegou a grande final em 1999, mas perdeu para o Juventude no Maracanã e, desde esse momento, não alcançou mais a decisão. Para o confronto desta quarta-feira, 12, os comandados de Luís Castro terão os desfalques de Gatito Fernández, Patrick de Paula e Kayque, enquanto o Ypiranga vai com força máxima, no que promete ser um duro jogo.

YPIRANGA x BOTAFOGO

Data: 12/04/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30.

Local: Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

Torneio: Copa do Brasil - Terceira fase.

Ypiranga x Botafogo. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime Video (Streaming)

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

YPIRANGA - Caique; Ivan, Windson, Ronald, Islan e Patric Calmon; Lorran, João Pedro, Mossoró e Clayton; Bruno Baio. Técnico : Luizinho Vieira.

- Caique; Ivan, Windson, Ronald, Islan e Patric Calmon; Lorran, João Pedro, Mossoró e Clayton; Bruno Baio. : Luizinho Vieira. BOTAFOGO - Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas (Lucas Fernandes) e Eduardo; Gustavo Sauer, Víctor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

QUEM APITA?

Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

ÚLTIMOS RESULTADOS