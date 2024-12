Yuri Alberto e Alerrandro chegam a 15 gols no Brasileirão, dividem troféu e faturam R$ 175 mil

Yuri Alberto e Alerrandro levaram para casa o novo troféu Roberto Dinamite, anunciado pela CBF no último dia sete, o premio carrega o nome do histórico atacante do Vasco e da seleção brasileira. Dinamite ainda é o detentor do título de maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols. Nesta temporada, a disputa foi acirrada entre Yuri Alberto, Alerrandro, e Estevão. A decisão ficou para a rodada final, com o atacante palmeirense ficando fora da premiação.

PUBLICIDADE Além do troféu que carrega a assinatura do ex-jogador, os artilheiros desta edição receberão a quantia de R$ 100 mil reais fixos e bônus de R$ 5 mil a cada gol marcado, desta forma, com 15 gols, cada um leva R$ 175 mil. A entidade declarou que o premio continuará nas próximas edições do campeonato brasileiro, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, aponta que o gesto é uma forma de homenagear e eternizar o nome de Roberto Dinamite na história do futebol brasileiro. “A CBF informa que, caso o Brasileirão termine com dois artilheiros empatados em número de gols, os dois levam o troféu”.

Yuri Alberto marcou na vitória do Corinthians sobre o Grêmio neste domingo, em Porto Alegre. Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

Confira a imagem do troféu conquistados por Yuri Alberto e Alerrandro:

Prêmio Roberto Dinamite, entregue ao Yuri Alberto e Alerrandro, ambos artilheiros do campeonato brasileiro 2024 Foto: Reprodução Rafael Ribeiro/CBF

A parte superior conta com uma bola sustentada por um suporte com o nome em homenagem ao craque vascaíno. Os detalhes ao redor da bola possuem os feitos do ex-jogador em cada temporada que disputou o campeonato brasileiro.