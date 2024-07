Yuri Lima, ex de Iza, entra na Justiça contra empresa de criptomoedas após levar golpe de R$ 49 mil

Em agosto de 2022, Yuri Lima depositou R$ 49 mil em uma conta de investimentos da empresa com a garantia de que receberia rendimentos mensais acima do mercado durante um ano de contrato. Isso, porém, não aconteceu.

Sem conseguir reaver o dinheiro investido, Yuri Lima entrou com uma ação contra a Braiscompany. O Tribunal de Justiça de São Paulo, então, determinou a penhora dos bens dos sócios-proprietários, Antônio Neto Ais e Fabrícia Campos. Mas as contas bancárias do casal não tinham saldos suficientes.