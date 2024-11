Zagueiro da Portuguesa-RJ morre em acidente de carro na Bahia

O perfil oficial da Portuguesa-Rj comunicou, nesta tarde, o falecimento do zagueiro Michel Pereira de 33 anos. O jogador foi vítima de um acidente de carro na Bahia.

Natural de Camamu, Bahia, o zagueiro iniciou a sua trajetória no futebol baiano defendendo as cores do Colo-Colo-BA e depois circulou por outros clubes do estado até ser contratado em 2016 para o Ituano, em São Paulo.

Michel Pereira zagueiro da Portuguesa-Rj Foto: Portuguesa-Rj/reproducao

Em 2024, Michel foi anunciado pela Portuguesa-Rj para a disputa do Campeonato carioca, no qual atuou em uma rodada contra o Botafogo. Mais tarde, o zagueiro disputou a Série D pelo clube.