Zagueiro do Nacional passa mal, desmaia em campo e é resgatado por ambulância; veja vídeo

Uma cena assustadora chamou atenção do público que assistia à partida entre São Paulo e Nacional, válida pela Libertadores, na noite desta quinta-feira, dia 22 de agosto. No final da segunda etapa, o zagueiro Izquierdo passou mal e desmaiou no meio de campo.

A queda foi repentina. O defensor andava em volta do círculo central do MorumBis quando passou a cambalear para trás. Sozinho, o jogador caiu no chão desacordado. Ele havia entrado no começo do segundo tempo, substituindo o defensor Coates.

Zagueiro do Nacional passa mal, desmaia sozinho e é resgatado por ambulância no MorumBis. Foto: Reprodução/Paramount+

PUBLICIDADE O ocorrido chamou atenção dos jogadores, que prontamente pediram pela entrada da ambulância. A expressão dos atletas era de medo e preocupação com o estado do companheiro de profissão. Após a paralisação da partida, o carro médico entrou em campo e resgatou o jogador, levando-o para ser atendido. O também defensor Emiliano Velázquez entrou no lugar do zagueiro.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde de Izquierdo.