Zé Rafael revela ansiedade e pede ‘sabedoria’ ao Palmeiras em momento decisivo do Brasileirão

Os títulos conquistados sob o comando de Abel Ferreira não foram suficientes para acabar com a ansiedade dos jogadores do Palmeiras, que estão próximos de mais uma conquista, a do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 2, às 21h45, o time alviverde enfrenta o Fortaleza necessitando somar três pontos para ser campeão sem depender de ninguém. O volante Zé Rafael admitiu que existe uma impaciência para o jogo diante dos cearenses.

“A gente tem se preparado muito e a nossa equipe é muito focada, sabe que tem ainda muitas rodadas pela frente, que a gente precisa fazer nosso trabalho. Claro que se conseguirmos a gente se torna campeão. Temos trabalhado muito essa questão da ansiedade, mas com tranquilidade e com sabedoria o Abel tem ajudado para nos prepararmos da melhor forma e não sofrermos antes da hora”, disse o jogador.

Zé Rafael em treino do Palmeiras; volante prega calma e "sabedoria" em jogo decisivo contra o Fortaleza. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Apesar do título já estar bem encaminhado, Zé Rafael quer evitar qualquer tipo de surpresa e pede para os jogadores focarem na partida como se fosse uma final de campeonato. O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 72 pontos, dez a mais do que o Internacional, segundo colocado.

“A gente encara o jogo como mais uma final, assim como tem sido desde o início do Campeonato Brasileiro. Sabemos que será um jogo difícil, contra uma equipe qualificada, muito organizada e que compete muito, assim como a nossa. Temos nos preparado para fazer um grande jogo na quarta-feira para se Deus quiser sair com a vitória e com mais um título”, finalizou.

Neste domingo, o Palmeiras realizou logo de manhã atividades técnicas e táticas. Após um primeiro trabalho de transição, construção e finalização de jogadas, o elenco disputou um jogo de 11 contra 11 com intensidade em campo reduzido.

Para o jogo frente ao Fortaleza, Abel Ferreira terá força máxima, com exceção dos já lesionados Jailson e Raphael Veiga. O time deve ter: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Mayke (Endrick).

O Palmeiras confirma o 11º título em caso de vitória por qualquer placar sobre o Fortaleza no Allianz Parque. Caso o Internacional tropece contra o América-MG, em Belo Horizonte (MG), às 16h, a equipe alviverde também já se sagra campeã na 35ª rodada.