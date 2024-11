Grécia x Inglaterra na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A fase de grupos da Liga das Nações está prestes a ser encerrada. Neste último período de Data Fifa da temporada de 2024, as seleções membros da UEFA vão à campo para disputar as duas últimas partidas desta parte do torneio. Entre elas, estão Grécia e Inglaterra, que se enfrentam nesta quinta-feira, em território grego. O jogo se inicia às 16h45 (horário de Brasília).

Primeira colocada do seu grupo, a Grécia não perdeu uma vez sequer no campeonato. Em quatro partidas, conquistou quatro vitórias consecutivas. Com 12 pontos acumulados, é quase certo que a seleção será promovida à Liga A na próxima edição da Liga das Nações. A única que pode barrá-la disso é a adversária desta quinta — a seleção inglesa, no entanto, já perdeu para a grega uma primeira vez, em outubro, por 2 a 1.

Com 9 pontos, a Inglaterra ainda pode ultrapassar a seleção grega. Seis pontos ainda estão em disputa nesta primeira fase da competição. Caso permaneçam na colocação que estão no momento, os ingleses se classificarão para os play-offs e disputarão com os terceiros colocados de cada grupo da Liga A vagas na elite da próxima edição do torneio.

GRÉCIA X INGLATERRA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 14/11/2024

14/11/2024 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Olímpico de Atenas, em Marusi (GRE)

ONDE ASSISTIR A GRÉCIA X INGLATERRA AO VIVO

Disney+ (streaming)

(streaming) ESPN (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA GRÉCIA

GRÉCIA: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Siopis, Mantalos; Masouras, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis. Técnico: Ivan Jovanović.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INGLATERRA

INGLATERRA: Pickford; Walker, Konsa, Guehi, Lewis; Gomes, Gallagher; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

