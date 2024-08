Influencer nas horas vagas e estilo golfinho: conheça Gabrielzinho, talento paralímpico do Brasil

Quando não está nadando na piscina em Juiz de Fora, Gabrielzinho cultiva sua popularidade no Instagram, rede social na qual tem 50.000 seguidores. Mas como não tem mãos nem braços, ele navega pela tela do seu telefone com os dedos dos pés. Também é assim que o nadador utiliza o controle para jogar videogame, especialmente jogos de futebol, sua outra grande paixão.

Na hora das refeições, ele se inclina para pegar a comida do prato com a boca e, após as refeições, coloca uma escova de dentes elétrica entre os dedos dos pés. “A gente não consegue nem calcular quantos obstáculos a gente passa por dia, mas só serve para nos fortalecer”, explica à AFP.