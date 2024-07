Jogos Olímpicos 2024, segunda-feira: veja agenda completa, onde assistir e horários

O quinto dia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 reserva grandes emoções para os fãs do esporte, com destaque para as finais do judô, onde o Brasil tem chances de conquistar mais medalhas. As judocas Rafaela Silva (57kg) e Daniel Cargnin (73kg) entram no tatame em busca do ouro. A seleção feminina de vôlei enfrenta o Quênia.

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, Rafaela Silva quer retomar a conquista este ano Foto: Fabio Motta/Estadão

A programação do dia inclui disputas nas modalidades de badminton, boxe, canoagem slalom, ciclismo mountain bike, esgrima, ginástica artística, handebol, hipismo, hóquei sobre grama, natação, polo aquático, remo, rugby sevens, surfe, tênis, tênis de mesa, tiro com arco e tiro esportivo. Confira os horários das principais competições:

Programação do quinto dia (29 de julho)

Badminton

03:30 - Simples Masculino - Fase de grupos

03:30 - Simples Feminino - Fase de Grupos

03:30 - Duplas Masculinas - Fase de Grupos

03:30 - Duplas Femininas - Fase de Grupos

03:30 - Duplas Mistas - Fase de Grupos

09:00 - Simples Masculino - Fase de grupos

09:00 - Simples Feminino - Fase de Grupos

09:00 - Duplas Masculinas - Fase de Grupos

09:00 - Duplas Femininas - Fase de Grupos

09:00 - Duplas Mistas - Fase de Grupos

14:30 - Simples Masculino - Fase de grupos

14:30 - Simples Feminino - Fase de Grupos

14:30 - Duplas Masculinas - Fase de Grupos

14:30 - Duplas Femininas - Fase de Grupos

14:30 - Duplas Mistas - Fase de Grupos

Basquete

06:00 - Masculino - Fase de Grupos - Grupo A (#13) - Espanha vs Grécia

08:30 - Masculino - Fase de Grupos - Grupo A (#14) - Canadá vs Austrália

12:15 - Masculino - Fase de Grupos - Grupo B (#15) - Japão vs França

Boxe

06:00 - 60kg Feminino - Oitavas de Final

06:48 - 63,5kg Masculino - Oitavas de final

10:30 - 60kg Feminino - Oitavas de Final

11:02 - 63,5kg Masculino - Oitavas de final

11:50 - +92kg Masculino - Oitavas de Final

15:00 - 60kg Feminino - Oitavas de Final

15:48 - 63,5kg Masculino - Oitavas de final

16:20 - +92kg Masculino - Oitavas de Final

07:36 - +92kg Masculino - Oitavas de Final

Canoagem Slalom

10:30 - Canoa Individual Masculino - Semifinal

12:20 - Canoa Individual Masculino - Final

Ciclismo Mountain Bike

09:10 - Masculino - Cross-country

Esgrima

04:00 - Sabre individual feminino, primeira fase

04:25 - Florete individual masculino, primeira fase

05:25 - Sabre individual feminino, segunda fase

07:05 - Florete individual masculino, segunda fase

09:05 - Sabre individual feminino, oitavas de final

09:55 - Florete individual masculino, oitavas de final

10:55 - Sabre individual feminino, quartas de final

11:20 - Florete individual masculino, quartas de final

14:00 - Sabre individual feminino, semifinais

14:50 - Florete individual masculino, semifinais

15:50 - Sabre individual feminino, disputa pela medalha de bronze

16:15 - Florete individual masculino, disputa pela medalha de bronze

16:45 - Sabre individual feminino, disputa pela medalha de ouro

17:10 - Florete individual masculino, disputa pela medalha de ouro

Ginástica Artística

12:30 - Competição por equipes masculinas, final

Handebol

04:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo A (#7) - Japão vs Alemanha

06:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo A (#8) - Eslovênia vs Croácia

09:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo B (#9) - Egito vs Dinamarca

11:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo A (#10) - Suécia vs Espanha

14:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo B (#11) - França vs Noruega

16:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo B (#12) - Argentina vs Hungria

Hipismo

06:00 - Concurso Completo de Equitação (CCE) por equipes - Saltos - Final

06:00 - Concurso Completo de Equitação (CCE) individual - Saltos - Classificação

10:00 - Concurso Completo de Equitação (CCE) individual - Saltos - Final

Hóquei sobre Grama