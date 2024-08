A estreia de Mbappé ao lado de Vini Jr. e Bellingham no Real Madrid já empolga a imprensa espanhola. O francês marcou o primeiro gol com a camisa merengue na vitória por 2 a 0 contra a Atalanta, que garantiu o título da Supercopa da Europa, a primeira de sete possíveis conquistas da equipe na temporada 2024/25. Nas redes sociais, os torcedores também se animam com os “novos galáticos”.

Apesar de um primeiro tempo pouco criativo do time de Carlo Ancelotti, os louros foram entregues aos jogadores madrilenhos. O Marca, de Madri, já cravou o nome de “trio BMV” para a parceria de Bellingham, Mbappé e Vini Jr, a exemplo dos trios BBC (Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo) e MSN (Messi, Suárez e Neymar).

Parceria entre Vini Jr. e Mbappé começou com título pelo Real Madrid. Foto: Darko Bandic/AP

“Kylian Mbappé comemorou a estreia de branco marcando o primeiro gol, embora o imparável Vinicius e um tremendo Bellingham, capaz de colocar o jogo do Real Madrid nas costas, deslumbraram mais com o futebol puro. O ‘BMV’ já está aqui. Prepare-se, a temporada promete”, escreveu o jornalista José Maria Rodríguez no Marca.

Marca destaca título do Real Madrid, com trio BMV. Foto: Marca/Reprodução

Também de Madri, o jornal As foi mais comedido, mas estampou que Vini Jr. deu “boas-vindas” a Mbappé. O periódico cita que o francês não carrega a “aura de jogador que vai mudar tudo”, já que o time é recheado de craques. Entretanto, é feita menção às mudanças que Ancelotti promoveu com sua entrada, com Rodrygo focado na direita, Bellingham mais recuado, e o novo astro como centroavante, sem invadir o espaço de Vini Jr, à esquerda. Claro que tudo isso acontece com muita movimentação entre eles.

Ainda que cite Vini Jr. na chamada, o jornalista Luis Nieto destacou outra parceria com o novo reforço. “O Real Madrid já estava em baixa, pronto para festejar, até o primeiro gol de Mbappé, que surgiu numa magnífica assistência de Bellingham, MVP do jogo”, escreve o texto do As.

As reforça parceria de Vini Jr. com Mbappé e menciona Bellingham. Foto: As/Reprodução

Os periódicos da Catalunha, como de costume, foram mais sucintos ao falar do Real Madrid. O Mundo Deportivo destacou o primeiro gol de Mbappé e que o time madrilenho desempatou com Milan e Barcelona ao vencer sua sexta Supercopa da Europa. Já o também catalão Sport foi mais contundente em criticar a partida, dizendo que Mbappé superou um “caos tático” do Real Madrid, que, segundo o jornal, “sentiu saudades e Toni Kroos” para organizar o meio de campo. Especificamente sobre a atuação do francês, o periódico definiu como “estreia discreta”.

Nas redes sociais, torcedores já comparam Mbappé, Vini Jr, Bellingham, Rodrygo e Valverde aos Galáticos, time do Real Madrid com Ronaldo, Zidane, Beckham, Figo e outras estrelas, no começo dos anos 2000. A equipe da época também foi montada por Florentino Pérez, no primeiro mandato dele como presidente do clube.

O Real Madrid volta a campo pela estreia na La Liga no domingo, 18, às 16h30 (horário de Brasília), contra o Mallorca, fora de casa.