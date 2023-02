Kansas City Chiefs, do MVP Mahomes, supera o Philadelphia Eagles e conquista o Super Bowl 2023

Em uma decisão marcada pelas reações e viradas no placar, a equipe do Kansas City Chiefs venceu o Super Bowl 57, a decisão da principal liga do futebol americano (NFL), ao bater o Philadelphia Eagles por 38 a 35 neste domingo, dia 12. O título da temporada 2022 (edição LVII) foi conquistado em um campo neutro em Phoenix, no Arizona. Depois de o Eagles ter dominado boa parte do jogo (vitória de 24 a 14 no primeiro tempo), o Chiefs conseguiu a virada nos segundos finais. Foi a segunda maior virada da história da liga americana. O show do intervalo, um dos principais momentos do evento, marcou o retorno da cantora Rihanna aos palcos.

O confronto sinaliza, de forma simbólica, a passagem da bola oval entre diferentes gerações. Após a aposentadoria do quarterback Tom Brady, que marcou uma era na NFL após 20 anos na liga e sete títulos, o Super Bowl foi caracterizado pelo duelo entre Patrick Mahomes e Jalen Hurts, líderes de suas franquias e que formam a dupla mais jovem a se enfrentar em uma decisão de NFL. Com grande atuação, Mahomes, atual MVP da NFL e eleito o melhor da final, levou a melhor e levanta seu segundo troféu em seu terceiro Super Bowl. Ele soma o terceiro título da franquia na história também.

Kansas City Chiefs vence o Super Bowl pela terceira vez Foto: Matt Kartozian-USA TODAY Sports

Mahomes igualou marca de Tom Brady e se tornou o segundo quarterback da história a disputar três finais em seus seis primeiros anos na liga do futebol americano. Os problemas físicos, principalmente uma lesão no tornozelo durante a segunda rodada dos playoffs, foram um desafio que ele precisou superar. Mahomes voltou a sentir dores no tornozelo no final do primeiro tempo do jogo, mas não se deixou abater, com bons passes e até corridas para avançar jardas.

Decisão é marcada por reações e viradas no placar

O Super Bowl coloca frente a frente o campeão da Conferência Nacional e o vencedor da Conferência Americana. Na maioria das vezes, um time de campanha irregular cresce nos playoffs e avança à decisão, mas não foi o caso neste ano. As duas equipes chegaram à final da NFL com as melhores campanhas de suas conferências.

No Arizona, a partida começou equilibrada e em um ritmo frenético. No primeiro período, o Philadelphia abriu o placar com uma grande campanha com touchdown de Jalen Hurts e ponto extra convertido: 7 a 0 no placar. O Chiefs respondeu com um passe de Patrick Mahomes para Travis Kelce correr sozinho para a endzone. A conversão do ponto extra igualou a disputa.

O estádio explodiu no começo do segundo período com um passe de 45 jardas de Jalen Hurts na endzone para o AJ Brown, que recepcionou de forma perfeita. Os passes de Hurts eliminaram quaisquer dúvidas sobre suas condições físicas, especialmente seu ombro. O Philadelphia Eagles abriu 14 a 7. Embora estivesse bem no jogo, Hurts cometeu um erro, soltando a bola e permitindo que Nick Bolton recuperasse e corresse para a endzone (fumble retornado em touchdown). Novamente tudo igual no Arizona: 14 a 14. O lance colocou fogo no jogo.

Mahomes comandou o Chiefs e chegou na segunda conquista do Super Bowl de sua carreira Foto: (AP Photo/Godofredo A. Vasquez)

No final do segundo quarto, Jalen Hurts conseguiu dar a volta por cima. O Eagles dominou o primeiro tempo, limitando o tempo de bola em campo de Patrick Mahomes. Com isso, o time conseguiu abrir vantagem de sete pontos. A última campanha antes do intervalo trouxe preocupação para os torcedores de Kansas City. Ao correr para tentar converter uma 3ª para 15, Mahomes sofreu uma pancada no tornozelo machucado e saiu mancando.

No início do segundo tempo, o MVP da NFL mostrou sua genialidade e realizou uma campanha perfeita, que terminou em touchdown. Mesmo lesionado, ele reabriu a disputa pelo título. A reação se consolidou no início do quarto tempo. Kadarius Toney ameaçou a rota pelo meio do campo, Mahomes conectou com o recebedor, que entrou andando na endzone. Embora o Eagles dominasse as principais estatísticas, o Chiefs virou o jogo: 28 a 27. Foi a primeira vez que Eagles ficou atrás no placar nos playoffs. E a diferença foi ampliada para 35 a 27. A diferença em oito pontos a nove minutos do fim.

Em noite inspirada, Hurts acertou lindo passe para DeVonta Smith, que saiu de campo na linha de uma jarda. O quarterback entrou na endzone correndo e empatou o jogo com uma conversão de dois pontos. Com cinco minutos por jogar, Patrick Mahomes só precisou posicionar o kicker Harrison Butker para chutar o field goal de 27 jardas a 11 segundos do fim e ficar com o troféu.