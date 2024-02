Um tiroteio interrompeu a comemoração dos torcedores do Kansas City Chiefs nesta quarta-feira, dia 14, em Kansas City, no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Pelo menos uma pessoa morreu. A polícia estima entre dez e 15 feridos. A equipe venceu o Super Bowl diante do San Francisco 49ers no último domingo por 25 a 22. Suspeitos foram detidos.

PUBLICIDADE A chefe de polícia de Kansas City, Stacey Graves, confirmou a morte de uma pessoa na ação. A fala aconteceu em um pronunciamento oficial do Departamento de Polícia de Kansas City. Segundo a Agence France-Presse (AFP), três dos feridos estavam em situação crítica, e cinco em estado grave. A parada com os jogadores do time teve início às 14h (horário de Brasília). Duas pessoas armadas foram detidas como suspeitos da ação. Segundo a AFP, pelo menos um dos atiradores estava vestido com uniforme vermelho semelhante ao do Kansas City Chiefs.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Polícia fez novo isolamento próximo da Union Station depois de tiroteio na comemoração do título do Kansas City Chiefs. Foto: Reed Hoffmann/AP Photo

Como aconteceu o tiroteio na festa de comemoração do Kansas City Chiefs pela vitória no Super Bowl

A rota de três quilômetros que a equipe fez estava com o trânsito fechado desde às 11h do dia anterior. Além dos agentes locais, outros 34 policiais de forças estaduais e federais davam apoio ao esquema de segurança, que envolvia acompanhar a equipe no trajeto do cortejo e na festa principal, com um palco montado na Union Station. O local fica no centro da cidade e é histórico por ter sido como centro ferroviário. Com 109 anos, o prédio hoje abriga um museu.

Os tiros começaram a ser disparados por volta das 17h (horário de Brasília), três horas após o começo da parada. Pelo menos duas pessoas armadas foram detidas como suspeitas pela ação. Algumas pessoas buscaram abrigo dentro da Union Station, que foi isolada para garantir a segurança dos torcedores. A polícia liberou a saída minutos depois.

Havia mais de 10 mil pessoas na comemoração. Ainda segundo o Departamento de Polícia de Kansas City, os tiros foram disparados próximo do estacionamento do local. Mesmo com a detenção de dois suspeitos, a recomendação é evitar o local. A polícia espera ouvir testemunhas oculares da ação e terá apoio de agentes federais para a investigação.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram os momentos de tensão durante o tiroteio. Uma das imagens flagrou um torcedor derrubando quem seria um dos suspeitos detidos. Os jogadores e a comissão técnica do Chiefs não estão entre os feridos.

Publicidade

Ídolo do Chiefs e herói do título pede orações

O quarterback Patrick Mahomes, um dos grandes astros do time e responsável pela virada contra o 49ers no último domingo, fez um post no X (antigo Twitter) sobre o caso. Ele pede orações para a cidade.

A conta do governador do Missouri, Mike Parson, também se pronunciou. Parson e a mulher estavam nas celebrações quando começou o tiroteio. Eles estão seguros. “Nossos corações estão com as vítimas”, diz o texto.

O prefeito de Kansas City, Quinton Lucas, e a chefe de polícia da cidade, Stacey Graves, fizeram um pronunciamento em que indicaram um possível número de 10 a 15 vítimas, além de uma morte. Lucas reiterou, porém, que a informação pode mudar em instantes. “Todo mundo saiu esperando uma celebração. Recebemos uma ligação da Casa Branca, que ofereceu ajuda federal na investigação. Agradecemos isso e continuaremos com esse trabalho”, disse o prefeito.