Olimpíadas 2024: técnico de Bia Souza, comentarista da Globo cai no choro ao vivo após ouro

O Brasil se emocionou com o primeiro ouro nas Olimpíadas de Paris, conquistado por Bia Souza na categoria acima de 78kg do judô. Nem mesmo quem estava ao vivo conseguiu segurar as lágrimas.

Comentarista de judô na TV Globo durante os Jogos, Leandro Guilheiro caiu no choro assim que o árbitro decretou a vitória de Bia Souza sobre a israelense Raz Hershko.

Emocionado, Leandro Guilheiro é abraçado por Luis Roberto após vitória de Bia Souza Foto: Reprodução/TV Globo

Afinal, o ex-judoca teve participação direta na conquista. Duas vezes medalhista olímpico (bronze em Atenas-2004 e Beijing-2008), Leandro Guilheiro é o treinador de Bia Souza no Pinheiros.