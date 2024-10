Maguila, lenda do boxe, morre aos 66 anos

José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, morreu nesta quinta-feira, 24, em São Paulo, aos 66 anos de idade. Mulher da lenda do boxe brasileiro, Irani Pinheiro, confirmou a morte no programa “Balanço Geral”, da TV Record. O velório será realizado no Hall Monumental da Alesp, no Palácio 9 de Julho, nesta sexta-feira.

Maguila morreu aos 66 anos de idade Foto: Hélvio Romero/Estadão

Trajetória de Maguila como boxeador

PUBLICIDADE Maguila há anos sofria de ETC (encefalopatia traumática crônica), uma doença similar ao Alzheimer causada pelas repetidas pancadas levadas na cabeça ao longo de sua carreira no boxe. Nascido em Aracaju, Sergipe, Maguila teve 77 vitórias (61 nocautes), 7 derrotas e um empate em seu cartel como profissional, tendo sido campeão brasileiro, das Américas e mundial de boxe na categoria peso-pesado.

Dentre suas derrotas no ringue, Maguila teve duas emblemáticas contra dois dois maiores de todos os tempos da modalidade: George Foreman, em 1990, e Evander Holyfield, em 1989. Contra Holyfield, o combate valia o cinturão do WBC.

Ele se aposentou dos ringues no ano 2000. Ao longo de sua carreira, Maguila se notabilizou pelo carisma das entrevistas pós-luta, onde citava uma imensa lista de agradecimentos. Depois, chegou a trabalhar na TV Record ao lado de Tom Cavalcante no programa “Show do Tom”.

Em suas redes sociais, Acelino Freitas, o Popó, prestou homenagem a Maguila. “Descanse em paz, meu eterno campeão”, postou o baiano. “Maguila representava não só o boxe, mas todo o esporte brasileiro. Enchia-nos dvelo orgulho e colocou a nobre arte na atenção do povo, contagiando a torcida que o acompanhava. Em resultados, foi campeão brasileiro, conquistou o Continental das Américas (WBC) e título mundial da Federação Internacional de Boxe (IBF). Mas para além deles, Maguila foi um expoente importante do boxe brasileiro até para aqueles que não conheciam a nobre arte. A comunidade toda do boxe está em luto, nossos sentimentos à família e amigos do nosso eterno campeão dos pesos-pesados!”, disse a Confederação Brasileira de Boxe, em comunicado.

Maguila em imagens dentro e fora do ringue 1 / 29Maguila em imagens dentro e fora do ringue Adílson José Rodrigues, o Maguila O pugilista José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, é o maior nome do peso-pesado do boxe nacional. Maguila deu ao brasileiro ... Foto: CLAUDINE PETROLI/ESTADÃOMais Adilson Maguila Rodrigues O pugilista brasileiro Adilson Maguila Rodrigues (d), durante combate com Waldemar Paulino, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (03/07/1983) Foto: CLAUDINE PETROLI/ESTADÃO Maguila Maguila durante treino na capital paulista em 11/07/1983. Foto: OSWALDO JURNO/ESTADÃO Maguila Maguila com os filhos em 29 de outubro de 1984. Foto: Sidney Corrallo/Estadão Maguila Maguila, nocauteia Antônio Musladino durante luta em Itaquaquecetuba (SP) em 08/04/1984. Foto: CLAUDINE PETROLI/ESTADÃO Maguila x Figueroa Maguila é declarado vencedor em luta contra o argentino Juan Figueroa, no Ginásio do Ibirapuera em 09/09/1984. Foto: CLAUDINE PETROLI/ESTADÃO Maguila O peso-pesado, Adilson José Rodrigues é carregado após vencer luta disputada na capital paulista em 16/12/1984. Foto: CLAUDINE PETROLI/ESTADÃO Maguila x Daniel Falconi Em 18/05/1986 Maguila (em pé) disputou o título do Sul-Americano de peso-pesado com o argentino Daniel Falconi. Foto: Claudine Petroli/Estadão Maguila x Daniel Falconi Maguila é nocauteado pelo argentino Daniel Falconi, no ginásio do Parque São Jorge em 31/03/1985. Foto: ANTONIO LÚCIO/ESTADÃO Maguila x Rocky Sekorsky Confronto entre os pugilistas Maguila (calção branco) e o norte-americano Rocky Sekorsky, disputando o título das Américas, no Ginásio do Parque São ... Foto: DOMICIO PINHEIRO/ESTADÃOMais Maguila x "Quebra Ossos" Maguila luta contra James "Quebra Ossos" Smith no Ginásio do Ibirapuera e vence o confronto por pontos (09/08/1987). Foto: DOMICIO PINHEIRO/ESTADÃO Maguila x "Quebra Ossos" Maguila se esquiva de golpe de James "Quebra Ossos" Smith. Foto: DOMICIO PINHEIRO/ESTADÃO Maguila Maguila no rinque em 1987. Foto: Newton Aguiar/Estadão Maguila x David Garside O pugilista peso-pesado Maguila (d) luta contra o David Garside, durante competição na capital paulista (12/06/1988). Foto: SÉRGIO BEREZOVSKY/ESTADÃO Adilson Rodrigues Maguila Maguila comemora vitória contra o inglês Dave Carside, durante luta realizada em São Paulo em 12/06/1988. Foto: SÉRGIO BEREZOVSKY/ESTADÃO Maguila Maguila em 3 de março de 1989. Foto: Marcia Zoet/Estadão Adilson Rodrigues Maguila Maguila em 14/12/1988. Foto: ALFREDO RIZZUTTI/ESTADÃO Maguila x Evander Holyfield Evander Holyfield (D) luta com Adílson Maguila Rodrigues, em Nevada (EUA) em 15/07/1989. O boxeador brasileiro perdeu por nocaute. Foto: FLÁVIO CANALONGA/Estadão Maguila x Evander Holyfield O pugilista americano Evander Holyfield (e) nocauteia o brasileiro Adílson Maguila Rodrigues, em luta realizada no Caesars Palace, em Lake Tahoe, Neva ... Foto: FLÁVIO CANALONGA/ESTADÃOMais Adilson Rodrigues Maguila Retrato do pugilista Adilson Rodrigues Maguila em seu posto de combustível, em São Paulo (17/10/1989). Foto: FLÁVIO CANALONGA/ESTADÃO Maguila e Éder Jofre O pugilista Adilson Rodrigues Maguila, recebe das mãos do também pugilista Éder Jofre o troféu Melhores do Ano, em solenidade em São Paulo (28/11/1989 ... Foto: JOSIAS BARROSO/ESTADÃOMais Adilson Rodrigues Maguila O pugilista Adilson Rodrigues Maguila, ao lado de sua esposa Irani, em frente ao seu novo empreendimento, uma loja de laticínios e massas (21/04/1992) ... Foto: HEITOR HUI/ESTADÃOMais Adildon Rodrigues Maguila Maguila no velório do piloto Ayrton Senna, na Assembleia Legislativa de São Paulo no bairro do Ibirapuera, zona sul da cidade (04/05/1994). Foto: MÔNICA ZARATTINI/ESTADÃO Adilson Rodrigues Maguila Brasil, Itaquaquecetuba, SP, 06/01/1997. Retrato do ex-pugilista Adilson Rodrigues Maguila, campeão sul americano dos Pesos Pesados, que assumiu a Sec ... Foto: MAURILO CLARETO/ESTADÃO Mais Maguila e Tom Cavalcante O ex-pugilista durante a gravação do programa humorístico "O Infeliz", comandado por Tom Cavalcante, na TV Record ( 03/12/2004). Foto: Clayton de Souza/Estadão Maguila e Tom Cavalcante O ex-pugilista durante a gravação do programa humorístico "O Infeliz", comandado por Tom Cavalcante. Foto: CLAYTON DE SOUZA/Estadão Projeto Social Crianças de um projeto que Adilson Maguila Rodrigues criou, fazem homenagem ao ex-pugilista, na Vila Olímpica Mário Covas, no Butantã, zona oeste de ... Foto: HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO Mais Projeto Social Maguila observa luta em projeto social criado por ele. Foto: HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO Reencontro entre Maguila e Falconi Ex-boxeadores Adilson Maguila Rodrigues e o argentino Walter Daniel Falconi posam no Hotel Jaragua no centro de Sao Paulo em 12/04/2019. Os dois se en ... Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAOMais

Por que Maguila?

Ele recebeu esse apelido devido a sua semelhança no porte físico com o personagem “Magilla Gorilla” dos desenhos animados.