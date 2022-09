Mensagens do ex-quarterback Brett Favre revelam desvio de recursos para construção de arena de vôlei

Lendário quarterback do Green Bay Packers, Brett Favre retornou aos holofotes após mais de uma década longe dos gramados. Nesta semana, uma reportagem do jornal Mississipi Today revelou que o ex-jogador esteve envolvido em desvios de fundos, junto ao governo do estado, para a construção de uma arena de vôlei.

De acordo com mensagens trocadas, de 2017 a 2019, entre Favre, o ex-governador do Mississipi, Phil Bryant, e Nancy New, fundadora do Centro Educacional Comunitário do Mississippi e que se declarou culpada de 13 acusações criminais de extorsão no esquema de assistência social.

Leia também CBF manifesta apoio a Vini Jr. em ataque racista na Espanha e jogador diz: ‘Que venham mais bailes’

Essas novas conversas revelaram que os três acusados discutiram sobre maneiras de desviar pelo menos US$ 5 milhões em fundos (cerca de R$ 20 milhões à época) para construir um ginásio de vôlei em Southern Miss, universidade em que Favre estudou.

Brett Favre estaria envolvido em esquema de desvio de recursos do estado de Mississipi. Foto: Rogelio V. Solis/AP

À época em que as mensagens foram trocada, a filha do quarterback era jogadora de vôlei. Favre chegou a perguntar a Bryant se um novo diretor da agência do estado poderia afetar seus planos de financiar o estádio de vôlei. “Eu vou lidar com essa… longa história, mas tive que fazer uma mudança. Vou ligar para Nancy e ver o que será necessário”, afirmou o governador.

“Se você me pagasse, a mídia poderia descobrir de onde veio e quanto?”, perguntou Favre a Nancy, em 2017, a respeito do desvio de verbas, que seriam asseguradas para o uso em bem estar social a grupos menos favorecidos. Em 2020, Favre chegou a ser questionado se havia discutido a construção de uma arena de vôlei com Nancy e Bryant, mas o ex-jogador negou.

Neste mesmo ano, ele foi condenado a devolver US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) recebido em palestras, mas as quais o ex-quarterback jamais compareceu a estes eventos. Da mesma forma que os desvios feitos para a construção da arena de vôlei, o Centro Educacional Comunitário do Mississippi, de Nancy New, aparece como a fonte dos recursos de Favre - ele era beneficiário de pagamentos da entidade.

Continua após a publicidade

Estas novas mensagens revelam que, ainda que Favre não tenha sido condenado pelo desvio de verba para a construção da arena de vôlei, que o acordo de US$ 1,1 milhão com o estado de Mississipi foi outro meio de financiar o projeto da universidade.

Na NFL, Brett Favre jogou a maior parte de sua carreira no Green Bay Packers, onde venceu um Super Bowl. O quarterback também defendeu o Minnesota Vikings e o New York Jets antes de se aposentar. Em 2016, foi selecionado para o Hall da Fama da NFL e em 2020 para a lista dos 100 melhores jogadores da história da Liga.