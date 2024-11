Na F1, Ricardo Nunes diz que irá se reunir com a NFL na próxima semana para novo jogo em 2025

Reeleito na prefeitura da cidade de São Paulo após vencer no segundo turno contra Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) veio a Interlagos neste sábado, 2, prestigiar o Grande Prêmio de Fórmula 1 que acontece na capital neste final de semana.

PUBLICIDADE Ao Estadão, Nunes falou sobre o evento, que está garantido pela sua gestão até 2030 no calendário da Fórmula 1. “Aquela ação que a gente teve lá atrás, de investir no autódromo, de deixar de ser deficitário, pra ser superavitário, fazer os investimentos. Essa corrida está sendo transmitida pra 170 países, estão vendo a cidade de São Paulo positivamente. Quase R$ 2 bilhões de movimentação financeira, os hotéis cheios, motoristas de táxi e aplicativo trabalhando. A gente tem essa felicidade de estar sendo um sucesso, gerar emprego e renda pra cidade. A única coisa que falta é ter um brasileiro e ano que vem vai ter, vocês vão ver”, disse.

Ricardo Nunes (MDB) em Interlagos para o GP de São Paulo de 2024 Foto: Gustavo Faldon/

O prefeito também disse não se preocupar com os países árabes que nos últimos anos vêm aumentando o número de eventos esportivos e, financeiramente, podem ser mais atrativos do que a América do Sul neste aspecto. Emirados Árabes, Arábia Saudita e Catar são exemplos de nações que têm cada vez mais sido sede de eventos de boxe, tênis, UFC, futebol, basquete e outras modalidades. Nunes inclusive afirmou que a NFL quer voltar a São Paulo no ano que vem depois do sucesso do jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers na Neo Química Arena em setembro.

“Eu tenho tranquilidade com relação a isso porque a F1 eu renovei o contrato por mais cinco anos, a F-E está renovada, WEC a mesma coisa, até a NFL, o sucesso foi tão grande que os americanos estão querendo fazer ano que vem. Estou esperando passar essa semana e semana que vem eu falo com eles, ou por telefone ou dou um pulinho lá em Dallas. Mas eles querem fazer, não foi a gente que pediu. A cidade de São Paulo está sendo referência”, explicou.

Houve uma movimentação de US$ 61,9 milhões – aproximadamente R$ 330 milhões – na partida. A quantia é similar a que a prefeitura da cidade esperava, em torno de US$ 60 milhões, com base em outros jogos da NFL realizados em diferentes cidades.

“O plano é retornar ao Brasil e continuar crescendo nosso mercado aqui, com eventos, parceiros e com as franquias da NFL. Queremos manter o momento e, em 2025, retornar ao Brasil e ao México, além do jogo inaugural em Madri”, afirmou Peter O’Reilly, vice-presidente executivo da NFL, no último mês.

Nunes também falou sobre a “invasão” de argentinos em São Paulo nesta semana por conta da “febre” Franco Colapinto, piloto da Williams. “Vieram turistas que adquiriram ingressos e outros 5 mil sem ingressos, pelo ambiente. É bom porque fica aqui e gasta aqui (risos)”.