CAS confirma desqualificação de Nairo Quintana na Volta da França por uso de opioide

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) confirmou nesta quinta-feira a desqualificação do ciclista Nairo Quintana da Volta de França. Depois de terminar a tradicional competição de ciclismo de estrada na sexta colocação, o colombiano virou protagonista de grande polêmica quando exames flagraram a presença de uma substância opioide em seu sangue.

A CAS negou o apelo feito pelo atleta para não perder a posição, mas não tratou o uso da substância como um caso de doping. Assim como a União Internacional de Ciclismo, a corte avaliou a situação como um “assunto médico”, por isso decidiu que o atleta não será banido de campeonatos futuros.

Ciclista colombiano Nairo Quintana foi banido da Volta da França pelo CAS. Foto: Marco Bertorello/AFP

Os exames realizados em Quintana identificaram traços do analgésico sintético tramadol em duas amostras de sangue colhidas com cinco dias de diferença, no mês de julho. O opioide é proibido em competições de ciclismo desde 2019 por causa de seus possíveis efeitos colaterais: risco de dependência, tontura, sonolência e perda de atenção.

O caso do colombiano é um dos primeiros após a implementação do método de coleta de amostras de sangue seco aprovado pela Agência Mundial Antidoping (WADA, na sigla em inglês) no ano passado. Além do sexto lugar da última edição, Quintana foi vice da Volta da França em 2013 e 2015, duas ocasiões em que o britânico Chris Froome foi o campeão. Em 2014, venceu a Volta da Itália.