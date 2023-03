Nadadora canadense de 16 anos bate recorde mundial nos 400 metros livre; veja vídeo

A nadadora canadense Summer McIntosh, de 16 anos apenas, estabeleceu o novo recorde mundial dos 400 metros livre durante a disputa das Seletivas Nacionais do Canadá, na noite desta terça-feira. Ela encerrou a prova com o tempo de 3min56s08 e desbancou a australiana Ariarne Titmus, atual campeã olímpica e até então recordista com 3min56s40.

“Ao longo dos últimos anos, coloquei minha vida nisso”, afirmou McIntosh. “Conquistar algo desse tamanho foi bastante inesperado. Não estava nem nos meus sonhos alcançar isso nesta noite ou mesmo dentro de alguns anos. Isso simplesmente explodiu minha cabeça”, disse a garota.

🚨 WORLD RECORD 🚨



🇨🇦 SUMMER MCINTOSH



3:56.08



She’s done it again. She breaks Ariane Titmus’ World Record time of 3:56.32. Incredible. @CBCOlympics pic.twitter.com/E5WGId8kfv — Devin Heroux (@Devin_Heroux) March 29, 2023

Foi a primeira vez que uma nadadora canadense quebrou um recorde mundial de longa distância desde 2017, quando Kylie Masse, dona de dois bronzes e duas pratas olímpicas, completou a prova dos 100 metros costas em 58s10 durante a disputa do Mundial daquele mesmo ano, em Budapeste.

Summer McIntosh é esperança de mais medalhas para o Canadá nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e já mostrou que pode bater de frente com nomes como Titmus e a estrela americana Katie Ledecky, atual campeã mundial e medalhista de ouro no Brasil, nos Jogos de 2016. A canadense já participou da Olimpíada de Tóquio, em 2021, com apenas 14 anos e ficou em quarto lugar nos 400 metros livre.

A sensação da natação mundial é filha de Jill Horstead, ex-nadadora que representou o Canadá nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, e foi nona colocada dos 200 metros borboleta daquele edição. Após o notável quarto lugar conquistado em Tóquio, Summer McIntosh consolidou-se como uma estrela global. No ano passado, ela se tornou a mais jovem campeã mundial de natação em uma década, depois de vencer os 200 metros borboleta e 400 metros medley, em Budapeste.

As seletivas nacionais do Canadá, que estão sendo disputadas nesta semana, são o caminho para os nadadores conseguirem vaga no Mundial de Fukuoka, no Japão, assim como nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.