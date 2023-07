Neto reage a assalto, corre atrás de bandidos: ‘Nenhum jogador do Corinthians deu esse pique’

O apresentador e ex-jogador Neto passou por um episódio infeliz nesta quarta-feira na região do Morumbi. Durante a tarde, ele e o produtor da TV Band Renato Nalesso, o Kaskão, foram assaltados no trânsito em São Paulo. Eles foram surpreendidos por dois homens na Rua João de Pietro, no bairro do Morumbi, na zona sul da cidade, próximo à sede da emissora. Neto reagiu e correu atrás dos assaltantes.

Em vídeo divulgado pelo programa “Balanço Geral”, da Band, é possível ver o momento em que Neto é interceptado no trânsito, quando parou em um semáforo. Os assaltantes quebraram os vidros do veículo e tomaram o celular do produtor. Neto chegou a segurar um dos assaltantes pelo braço e tentou alcançá-los na corrida, mas não conseguiu.

Pouco depois, eles entraram em outro veículo, que estava estacionado em uma rua paralela ao local do assalto, e conseguiram fugir. Ainda nesta quarta-feira, o apresentador comentou sobre o incidente durante a transmissão da partida entre América-MG e Corinthians, na Rádio Craque Neto. “Para aqueles que ficaram preocupados comigo, fui assaltado hoje, eu e o Kaskão. Cortei a mão, cortei a perna, corri atrás do ladrão. O pique que dei, nenhum jogador do Corinthians deu”, comentou, comparando com a situação do time alvinegro, que perdeu mais uma na temporada.

“Aquele semáforo ali é para assalto mesmo. Tentei segurar ele, não consegui, mas puxei. E aí o Corinthians perde... Meu dia foi bom, hein”, brincou. “Se eu pego aquele moleque, eu ia quebrar de porrada...E o pique que eu dei, nem (Usain) Bolt. Só que não consegui pegar, ele era mais rápido (do) que eu.”