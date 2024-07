Olimpíadas: Brasil tem chance de medalha neste fim de semana; veja o que mais vale a pena assistir

O primeiro fim de semana dos Jogos Olímpicos reserva muita emoção, disputas acirradas por medalhas e a estreia da “fadinha”, Rayssa Leal, em solo francês em diversas modalidades. No sábado, 27, as finais dos 400m livre masculino e feminino na natação prometem ser um dos pontos altos deste sábado. Já no skate street masculino, a final definirá o primeiro campeão olímpico da modalidade em Paris. Para o rugby sevens masculino, a luta por medalha contará com jogos decisivos, tendo as semifinais e finais sendo jogadas no mesmo dia.

PUBLICIDADE No mesmo dia, o vôlei masculino estreia contra a Itália às 8h da manhã, horário de Brasília, frente a Itália. Além disso, o País enfrenta a França no primeiro jogo da fase de grupos do basquete masculino. Além disso, também terá participação na natação, skate e boxe. Já no domingo, o skate street feminino terá sua final, consagrando a primeira campeã olímpica da modalidade em Paris. Na natação, as finais dos 100m borboleta feminino, 400m medley individual masculino e revezamento 4x100m livre prometem agitar a Arena La Défense. O Brasil entra em ação com a seleção feminina de futebol enfrentando o Japão, às 12h, no Estádio Yves-du-Manoir.

Rayssa Leal estreia nos Jogos Olímpicos neste fim de semana. Foto: Odd Andersen/AFP

Confira a programação completa do fim de semana. Em destaque, eventos que terão ou poderão ter atletas brasileiros – em caso de classificação nas fases preliminares.

Onde assistir às Olimpíadas 2024 em Paris

Os Jogos Olímpicos têm transmissão no Brasil da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube).

Programação do sábado, 27 de julho, nas Olimpíadas (em negrito as modalidades com brasileiros):

Badminton - Arena La Chapelle

3h30: Duplas Mistas - Fase de Grupos

4h20: Duplas Mistas e Simples Feminino - Fase de Grupos

- Fase de Grupos 5h10: Duplas Masculinas e Femininas - Fase de Grupos

6h00: Duplas Femininas e Simples Masculino - Fase de Grupos

- Fase de Grupos 9h00: Duplas Mistas - Fase de Grupos

9h50: Duplas Mistas e Simples Feminino - Fase de Grupos

- Fase de Grupos 10h40: Duplas Masculinas e Femininas - Fase de Grupos

11h30: Duplas Masculinas e Femininas, Simples Masculino - Fase de Grupos

- Fase de Grupos 14h30: Simples Feminino e Duplas Masculinas - Fase de Grupos

e Duplas Masculinas - Fase de Grupos 15h20: Duplas Masculinas - Fase de Grupos

16h10: Duplas Femininas - Fase de Grupos

17h00: Duplas Femininas e Simples Masculino - Fase de Grupos

Basquete Masculino - Estádio Pierre Mauroy

6h00: Austrália x Espanha (Grupo A)

8h30: Alemanha x Japão (Grupo B)

12h15: França x Brasil (Grupo B)

16h00: Grécia x Canadá (Grupo A)

Boxe - Arena Norte de Paris

10h30: 54kg Feminino - Primeira Fase Preliminar

11h18: 60kg Feminino - Primeira Fase Preliminar

12h06: 63,5kg Masculino - 1ª Fase Preliminar

12h38: 80kg Masculino - 1ª Fase Preliminar

15h00: 54kg Feminino - Primeira Fase Prelimina

15h48: 60kg Feminino - Primeira Fase Preliminar

16h36: 63,5kg Masculino - 1ª Fase Preliminar

17h08: 80kg Masculino - 1ª Fase Preliminar

Canoagem Slalom - Estádio Náutico Água Branca

10h00: Canoagem Individual Masculina - Heats (1ª Run)

10h50: Caiaque Individual Feminino - Heats (1ª Run)

12h10: Canoagem Individual Masculina - Heats (2ª Run)

13h00: Canoagem Individual Feminino - Heats (2ª Run)

Ciclismo de Estrada - Ponte Alexandre III

9h30: Contrarrelógio individual feminino (FINAL)

11h34: Contrarrelógio individual masculino (FINAL)

Esgrima - Grand Palais

5h00: Espada individual feminina, 1ª fase

5h25: Sabre individual masculino, 1ª fase

5h50: Espada individual feminina, 2ª fase

7h30: Sabre individual masculino, 2ª fase

9h10: Espada individual feminina, oitavas de final

10h00: Sabre individual masculino, oitavas de final

10h50: Espada individual feminina, quartas de final

11h15: Sabre individual masculino, quartas de final

14h00: Espada individual feminina, semifinal 1

14h25: Espada individual feminina, semifinal 2

14h50: Sabre individual masculino, semifinal 1

15h15: Sabre individual masculino, semifinal 2

15h40: Espada individual feminina - disputa bronze

16h05: Sabre individual masculino - disputa bronze

16h30: Espada individual feminina, disputa ouro

16h55: Sabre individual masculino - disputa pelo ouro

Futebol Masculino