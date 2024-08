Olimpíada 2024: Galvão Bueno narra prata de Isaquias Queiroz nas arquibancadas de Paris; veja vídeo

O narrador Galvão Bueno pode não estar comandando as transmissões brasileiras das Olimpíadas de Paris 2024, mas isso não significa que ele não possa eternizar as conquistas nacionais com sua voz marcante. Foi o que aconteceu na final da canoagem C1 1000m, realiza nesta sexta-feira, dia 9 de agosto, onde o brasileiro Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata.

No Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, em Paris, o locutor assistia à prova da arquibancada e vibrou com o pódio de Isaquias. Em seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, o apresentador postou a narração dos momentos finais da prova. A disputa foi tensa. Largando em quinto, o canoísta brasileiro se manteve fora do pódio durante a maior parte do tempo.

Galvão Bueno narra a final olímpica da canoagem C1 1000m e vê Isaquias Queiroz conquistar a medalha de prata em Paris 2024 Foto: @galvaobueno via X

PUBLICIDADE “O Isaquias vai ter que remar muito forte. Ele vem ali na quarta posição, vai ter que remar muito forte, vai ter que atacar muito!”, narrava Galvão em meio a outros torcedores. “Ele vem em quarto, bora Isaquias, bora Isaquias! O final! Aquele final seu, aquele final seu espetacular! Vambora! Pro pódio, Isaquias! Vambora!” Nos últimos 250 metros de prova, o canoísta cresceu na prova e proporcionou uma arrancada histórica, saindo do quarto lugar para o segundo. “Dá tempo pra buscar a prata! Vem Isaquias, vamos Isaquias!”, dizia Galvão. “É prata, é bronze, é prata, é bronze... É prata! É prata! É prata! É prata!”, gritou o narrador brasileiro, repetindo um de seus bordões mais famosos.

“Grande Isaquias! Eu vim aqui hoje para ver história, para ver o Isaquias conquistar a medalha de prata”, disse um sorridente Galvão Bueno. Com a conquista, Isaquias chegou a quinta medalha olímpica e se igualou à Torben Grael e Robert Scheidt. Os três estão atrás apenas da ginasta Rebeca Andrade, que tem seis pódios nos Jogos Olímpicos.