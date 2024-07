Olimpíadas 2024: Simone Biles está de volta - e sem medo de ser julgada

Com uma música contagiante da Beyoncé na arena, Simone Biles pulou para a trave de equilíbrio e vacilou, inclinou-se e girou os braços como moinhos de vento, como se estivesse tentando não cair de um penhasco.

Algumas vezes mais durante a rotina, ela hesitou na trave de 10 centímetros de largura. E quando terminou a apresentação nas seletivas olímpicas dos Estados Unidos em junho, ficou claro o que achou do próprio desempenho. Em vez de apenas franzir a testa ou balançar a cabeça em frustração, o que seria normal porque os juízes estavam assistindo, Biles — que acabou vencendo a competição — soltou um palavrão. Os fãs na arena ficaram boquiabertos.

Mas Biles não se preocupa mais com ser julgada, dentro ou fora da competição. Aos 27 anos, ela é a melhor ginasta da história, tanto pelo talento natural quanto pela quantidade de medalhas, tendo transformado o esporte com rotinas perigosamente difíceis que continuam insuperáveis.

Simone Biles na trave de equilíbrio na qualificação feminina de ginástica artística durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 Foto: Loic Venance/AFP

Durante anos, ela sacrificou tanto a mente quanto o corpo pela ginástica, competindo sob tormento psicológico como sobrevivente de abuso sexual, e com dores físicas que a faziam sentir como se precisasse de uma cadeira de rodas aos 30 anos.

Uma costela quebrada. Esporas ósseas. Ela chegou aos Jogos do Rio de Janeiro em 2016 — onde ganhou quatro medalhas de ouro e uma de bronze — com uma lesão crônica no pé que se revelou ser um dedo do pé quebrado em cinco lugares. Uma pedra no rim a levou ao pronto-socorro no Catar durante o campeonato mundial de 2018.

Mas Biles, a campeã olímpica de 2016 com um recorde de 37 medalhas olímpicas e mundiais, ainda é criticada, não apenas pelos juízes, mas também por pessoas na internet.

Mais do que nunca, esses críticos se manifestaram após Biles se retirar de grande parte das provas nos Jogos de Tóquio em 2021, devido a um bloqueio mental que a deixou desorientada no ar. Quando ela se retirou da final por equipes com medo de se machucar gravemente, recebeu mensagens de apoio encorajadoras, mas também foi chamada de desistente, perdedora e antiamericana.

A crítica parecia terrivelmente injusta, disse Biles. Afinal, ela tinha feito uma vida de sacrifícios pelo esporte. O público também sabia que ela era uma das centenas de mulheres abusadas sexualmente por Larry Nassar, o ex-médico da equipe nacional. Onde estava a empatia?

Desde Tóquio, Biles disse que recuperou o controle da ginástica que pratica e a autoconfiança. Depois de muita reflexão e muitas sessões semanais de terapia, ela disse que compete a partir deste domingo, 28, nos Jogos de Paris, buscando satisfazer apenas um juiz: ela mesma.

‘Twisties’

Devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19, que impediram os fãs de assistir aos Jogos de Tóquio, ela estava do outro lado do mundo sem a família. Sem Nellie e Ron Biles, mãe e pai, que tinham ido a todas as competições em que ela havia competido. Sem a irmã mais nova, Adria, cujos gritos de “Vai, Simone!” sempre se destacam na multidão.

Era apenas Biles e os pensamentos dela. Pensamentos sobre os feitos fenomenais que precisava realizar para fazer as pessoas felizes. Sobre o que ela representava como a única ginasta a voltar às Olimpíadas após ser abusada por Nassar, agora preso. Biles tomava medicamentos para ansiedade e via um terapeuta para lidar com o trauma. Mas parou de ir às sessões de aconselhamento contra o conselho de sua mãe. O cérebro teve a última palavra. Durante o exercício de solo na fase de qualificação por equipes, ela percebeu no ar que não tinha ideia de onde seu corpo estava em relação ao chão. Ela tinha os "twisties", uma aflição semelhante ao "yips" no golfe ou beisebol, onde atletas de repente esquecem como acertar um putt de 60 cm ou lançar para a primeira base.

Ela ligou para o então namorado (e agora marido), Jonathan Owens, jogador de futebol americano. “A questão era: ‘Por que corpo dela está falhando? Por que a mente está falhando? Por que agora?’”, disse Owens no mês passado. “Ela estava tipo, ‘Espere, este era o momento em que eu faria minha saída graciosa — e é isso que acontece?’”

Dois dias depois, durante a final por equipes, Biles ficou no final da pista de salto, sabendo que não poderia completar as 2 e 1/2 piruetas que havia planejado. Em vez disso, ela fez um salto com 1 e 1/2 pirueta, cambaleando ao pousar. Ela informou que não poderia continuar.

Em alta Esportes Olimpíadas 2024: Brasileira é expulsa da delegação por indisciplina; ‘Não viemos passear’, diz CBDA Olimpíadas 2024: entenda o salto de 1080º inédito de Rebeca Andrade que pode ser histórico Biles ligou para mãe e disse: “Não posso fazer isso.” Nellie ficou abalada, mas tentou não demonstrar. Calmamente, Nellie disse que ela não precisava continuar caso não se sentisse segura. Lembrando da conversa, ela se emocionou. “Tudo o que ela precisava ouvir era que estava tudo bem,” disse Nellie. Uma ‘criança inocente’ Biles nunca pensou que ainda estaria competindo aos 20 e poucos anos. Ou mesmo aos 20 anos. Meses antes dos Jogos do Rio de 2016, quando tinha 18 anos, ela disse ao The New York Times que não conseguia se ver competindo aos 20 anos porque “ninguém faz isso”. Nessa idade, a maioria das campeãs olímpicas do individual geral já estavam longe do esporte. Antes do Rio, antes do abuso de Nassar e antes que o erro do FBI no caso a mergulhasse em depressão e ansiedade, Biles era uma adolescente alegre com uma risada tão genuína que muitas vezes não conseguia contê-la. Biles diz agora que sente inveja daquela “criança inocente”. Enfrentando movimentos de ginástica cada vez mais difíceis, ela encontrou maneiras de combater o terror que sentia: contava piadas, ajudava outras ginastas e procurava a família nas arquibancadas. Antes de entrar no chão de competição, Biles precisava saber onde os pais estavam sentados. Ela sempre exalava de alívio quando os encontrava. Em Tóquio, olhava para cadeiras vazias.

De volta ao ginásio

Indo para o campeonato mundial no ano passado na Bélgica, o primeiro evento internacional desde Tóquio, Biles ainda estava preocupada que os fãs a rejeitassem. Mas quando o nome dela foi anunciado, eles foram à loucura.

Biles ganhou um recorde de seis títulos mundiais no individual geral e liderou os Estados Unidos ao ouro por equipes. A melhor ginasta do mundo estava de volta.

“Eu tinha que provar a mim mesma que ainda podia sair aqui, girar, provar que todos os haters estavam errados, que eu não sou uma desistente,” disse Biles, explicando que estava emocionada por estar lá, redescobrindo a alegria do esporte.

À medida que a pressão das Olimpíadas aumenta, Biles disse que vai contar com a família e amigos para ajudá-la durante os Jogos. Eles estarão lá desta vez: dezesseis familiares viajarão para Paris, vestindo as camisetas do Time Simone.

No que pode ser a última Olimpíada para ela, Biles apresenta a melhor ginástica da carreira e melhora a cada dia, “como vinho,” disse Cécile Canqueteau-Landi, uma das treinadoras dela.

Biles reconheceu que as expectativas das Olimpíadas e as luzes brilhantes ainda podem causar ansiedade. Mas não importa o que aconteça em Paris, ela não estará sozinha.

Mesmo depois que o locutor diz que a fotografia com flash é proibida, Nellie contou que estará no assento com a luz do telefone ligada, acenando de um lado para o outro para que Simone possa vê-la.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.