Olimpíadas 2024: Biles cai, Rebeca não aproveita e ambas ficam fora do pódio na trave

A disputa entre Rebeca Andrade e Simone Biles nas Olimpíadas de Paris ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira, 5, com a final da trave. Mas dessa vez o desfecho não foi bom para nenhuma das duas principais ginastas da atualidade.

Rebeca Andrade foi a última a subir na trave e já sabia que sua principal concorrente estava fora da disputa. Antes da brasileira, Simone Biles caiu durante a prova e tirou 13.100. O primeiro lugar era da italiana Alice D’Amato, com 14.366.

Rebeca Andrade ficou fora do pódio ao terminar na 4ª colocação Foto: Paul Ellis/AFP

A brasileira não quis arriscar e fez uma prova mais segura. Com alguns desequilíbrios durante a execução, Rebeca Andrade recebeu 13.933 e ficou com o 4º lugar. Alice D'Amato foi ouro, seguida pela chinesa Yaqin Zhou e pela também italiana Manila Esposito. Estreante em Olimpíadas, Júlia Soares iniciou com o movimento que leva seu sobrenome e vinha fazendo uma boa prova até cair da trave. Com nota de 12.333, a curitibana de apenas 18 anos terminou na 7ª colocação.

A prova

Dona da melhor nota na fase classificatória, a chinesa Yaqin Zhou foi quem abriu a final e recebeu 14.100 depois de desequilibrar na trave. Na sequência, a americana Sunisa Lee, também candidata a medalha olímpica, sofreu uma queda durante a prova e sua nota foi de 13.100.

Depois veio a brasileira Júlia Soares. Estreante em Olimpíadas, a curitibana de apenas 18 anos iniciou com o movimento que leva seu sobrenome vinha fazendo uma boa prova até cair da trave. A nota foi de 12.333. No encerramento da primeira bateria, a italiana Manila Esposito tirou 14.000 e terminou na 2ª colocação, atrás da chinesa Yaqin Zhou.

Simone Biles caiu da trave durante a prova Foto: Gabriel Bouys/AFP

A romena Sabrina Maneca-Voinea foi quem abriu a segunda bateria e, com duas quedas durante a prova, tirou 11.733. Depois veio a italiana Alice D’Amato, que fez uma boa e assumiu a liderança ao tirar 14.366.

Principais candidatas ao ouro, Simone Biles e Rebeca Andrade fecharam a final. A norte-americana sofreu uma queda durante a prova e recebeu 13.100, ficando fora do pódio. Já a brasileira não quis arriscar e, com alguns desequilíbrios nas execuções, terminou em 4º lugar, com 13.933.