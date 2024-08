Olimpíadas: Calderano confessa decepção e quer ‘sentir dor da derrota’ antes de pensar no bronze

PARIS - A derrota por 4 sets a 2 para o sueco Truls Möregårdh na semifinal do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris, nesta sexta-feira, foi encarada coml uma “decepção” pelo brasileiro Hugo Calderano. Após o jogo na Arena Paris Sud, o mesa-tenista avaliou seu desempenho.

"Foi um jogo bem difícil para mim. Tive algumas oportunidades no início, mas não consegui aproveitar também por mérito do sueco. Ele tem um estilo bem diferente, com variações e agressividade. Não consegui encontrar soluções para isso durante o jogo, o que fiz não foi suficiente e estou bem decepcionado com essa derrota", afirmou Calderano. O brasileiro esteve muito próximo de fechar o primeiro set com uma vitória arrasadora, no entanto viu o sueco reagir. No segundo set, o cenário se repetiu e tornou a missão de ir à final extremamente complicada. Calderano disse não saber explicar o porquê de não ter conseguido sustentar as vitórias que estavam encaminhadas nos sets iniciais.

“Não sei dizer (porque não consegui fechar nos set points). Faltou alguma coisa extra naquele momento. Não consegui aproveitar essa chance. Seria importantíssimo ganhar o primeiro set”, disse o brasileiro.

Hugo Calderano foi derrotado pelo sueco Truls Moregard na semifinal do tênis de mesa. Foto: Wang Zhao/AFP

A final do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris está agendada para domingo, às 9h30 (de Brasília) e marcará o encontro entre Möregårdh e o chinês Zhendong Fan. Calderano volta a atuar no mesmo dia, às 8h30, e enfrentará Felix Lebrun, mesa-tenista da casa na disputa do bronze. O brasileiro afirmou que pretende absorver todos os sentimentos envolvidos na derrota de hoje antes de planejar o jogo por um lugar no pódio, em uma trajetória que já é inédita para o País na modalidade em Olimpíadas.

“Ainda preciso assimilar a derrota para poder pensar em resetar e voltar com agressividade para o próximo jogo. O Felix está jogando em alto nível. Com a torcida a seu favor será um jogo muito duro. Vou tentar voltar com todas as minhas forças para ficar com o bronze. É difícil pensar em campanha histórica neste momento. Preciso sentir a dor da derrota, mas tenho noção da importância dessa marca para o tênis de mesa do Brasil”, concluiu.