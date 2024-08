Olimpíadas 2024: fotógrafo flagra baleia na disputa de Tati Weston-Webb no surfe; veja fotos

A surfista brasileira Tatiana Weston-Webb disputava a semifinal da categoria feminina nas Olimpíadas de Paris 2024 quando um animal marinho roubou a cena da bateria. No fundo do oceano onde a prova era disputada, uma baleia saltou para fora do mar, encantando os presentes e atraindo a atenção dos fotógrafos.

A aparição do mamífero foi rápida, mas acabou dando sorte para a gaúcha-havaiana. Após o salto, a costa-riquenha Brisa Hennessy desrespeitou a prioridade de Tatiane a acabou sendo punida. Com a exclusão de uma das notas, a rival da brasileira se tornou incapaz de alcançar a soma de Weston-Webb.

Uma baleia rouba a atenção da final do surfe feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. Foto: Jerome Brouillet/AFP

PUBLICIDADE Com o resultado, a brasileira garantiu uma medalha. Agora, resta saber se ela conquistará o ouro ou a prata. Tatiana está disputando a final olímpica contra a americana Caroline Marks. Porto-alegrense de nascimento, ela usa as cores da bandeira brasileira apesar de viver a maior parte dos seus 28 anos no Havaí, nos Estados Unidos. O sotaque não se apaga quando fala português. Tati escolheu defender a bandeira brasileira em 2018, com foco na participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram disputados em 2021 por causa da pandemia de covid-19.

Apenas dois meses após seu nascimento, a surfista deixou a capital do Rio Grande do Sul rumo à ilha de Kauai, ao lado dos seus pais, o surfista britânico Douglas Weston-Webb e a bodyboarder brasileira Tanira Guimarães, e o irmão mais velho, Troy.