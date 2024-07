Olimpíadas 2024 começam nesta quarta-feira: veja agenda completa, onde assistir e horários

A França se prepara para receber os Jogos Olímpicos deste ano em um evento histórico que promete marcar um novo capítulo no esporte mundial. Com a inclusão de novas modalidades, como o breaking, a edição que será sediada em Paris tem a expectativa de que 1,5 bilhão de pessoas acompanhem os jogos em todo o mundo.

No primeiro dia de competições, os holofotes se voltam para o futebol masculino, com oito partidas em diferentes estádios da França. As seleções masculinas de futebol de diversos países se enfrentarão em busca da tão sonhada medalha de ouro olímpica. O rugby sevens também terá seu pontapé inicial, com os times masculinos disputando as primeiras rodadas da fase de grupos no Stade de France.

Olimpíadas de Paris 2024 começam hoje, 24 de julho, apesar da abertura só ocorrer no dia 26 do mesmo mês

Agenda das Olimpíadas hoje (24 de julho)

Futebol Masculino

10h: Uzbequistão x Espanha (Parc des Princes) - SporTV 3; Argentina x Marrocos (Estádio Geoffroy-Guichard) - SporTV 2

12h: Egito x República Dominicana (Estádio La Beaujoire) - SporTV 2; Guiné x Nova Zelândia (Estádio de Nice) - SporTV 3

14h: Japão x Paraguai (Estádio Bordeaux)- SporTV 2; Iraque x Ucrânia (Estádio de Lyon)- SporTV 3

16h: Mali x Israel (Parc des Princes) - SporTV 3; França x EUA (Estádio de Marselha)- SporTV 2

Rugby Sevens Masculino

10h30: Austrália x Samoa (Grupo B) - SporTV 4

11h00: Argentina x Quênia (Grupo B)

11h30: França x EUA (Grupo C)

12h00: Fiji x Uruguai (Grupo C)

12h30: Irlanda x África do Sul (Grupo A)

13h00: Nova Zelândia x Japão (Grupo A)

14h00: Austrália x Quênia (Grupo B)

14h30: Argentina x Samoa (Grupo B)

15h00: França x Uruguai (Grupo C)

15h30: Fiji x EUA (Grupo C)

16h00: Irlanda x Japão (Grupo A)

16h30: Nova Zelândia x África do Sul (Grupo A)

Onde assistir

A transmissão no Brasil será feita pela Rede Globo, através da TV Globo, Sportv, ge e Globoplay. Além disso, a Cazé TV também transmitirá de forma gratuita algumas competições em seu canal do Youtube e na Twitch.