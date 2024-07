Olimpíadas 2024 hoje, quinta-feira: veja agenda completa, onde assistir e horários

O segundo dia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 promete grandes emoções para os fãs do esporte. O futebol feminino entra em campo com seis partidas decisivas, incluindo a estreia da seleção brasileira contra a Nigéria. Já no handebol feminino, a seleção brasileira enfrenta a Espanha em um confronto importante pela fase de grupos visando conquistar pontos para se classificar ao mata-mata.

O rugby sevens masculino continua com as disputas da fase de grupos e terá o começo das partidas eliminatórias. Além disso, o tiro com arco inicia suas atividades com a fase de classificação individual.

Seleção Brasileira feminina tem oportunidade de conquistar ouro olímpico pela primeira vez. Até o momento, a maior colocação foram dois vices conquistados em Atenas 2004 e Pequim 2008 Foto: WILTON JUNIOR

Programação do segundo dia (25 de julho):

Futebol Feminino

12h00: Espanha x Japão (Estádio La Beaujoire) - SporTV 3 e Cazé TV

12h00: Canadá x Nova Zelândia (Estádio Geoffroy-Guichard) - SporTV 4

14h00: Nigéria x Brasil (Estádio Bordeaux) - Globo, SporTV e Cazé TV

14h00: Alemanha x Austrália (Estádio de Marselha) - SporTV 2

16h00: França x Colômbia (Estádio de Lyon) - SporTV 2

16h00: EUA x Zâmbia (Estádio de Nice) - SporTV

Handebol Feminino - Arena 6 Paris Sul

4h00: Eslovênia x Dinamarca (Grupo A) - SporTV 4

6h00: Países Baixos x Angola (Grupo B) - SporTV 4

9h00: Espanha x Brasil (Grupo B) - Globo, SporTV 2 e Cazé TV

11h00: Alemanha x República da Coréia (Grupo A) - SporTV 2

14h00: Hungria x França (Grupo B) - SporTV 3

16h00: Noruega x Suécia (Grupo A) - SporTV 3

Rugby Sevens Masculino - Stade de France

9h00: Samoa x Quênia (Grupo B) - SporTV 4

9h30: Argentina x Austrália (Grupo B) - SporTV 4

10h00: EUA x Uruguai (Grupo C) - SporTV 4

10h30: Fiji x França (Grupo C) - SporTV 4

11h00: África do Sul x Japão (Grupo A) - SporTV 4

11h30: Nova Zelândia x Irlanda (Grupo A) - SporTV 4

15h00: Colocação 9º - 12º lugar - SporTV 4

15h30: Colocação 9º - 12º lugar - SporTV 4

16h00 às 17h30: Quartas de final - SporTV 4

Tiro com Arco - Invalides

4h30: Individual Feminino - Fase de Classificação

9h15: Individual Masculino - Fase de Classificação - Globo, SporTV 3

Onde assistir

A transmissão no Brasil será feita pela Rede Globo, através da TV Globo, Sportv, ge e Globoplay. Além disso, a Cazé TV também transmitirá de forma gratuita algumas competições em seu canal do Youtube e na Twitch.