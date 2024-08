Olimpíadas 2024: Isaquias conquista prata com reação incrível e fica só abaixo de Rebeca na história

Após uma final eletrizante o brasileiro Isaquias Queiroz conquistou a prata na final do C1 100m em Paris 2024. Isaquias começou largou a prova em quinto lugar e dava pistas de que não ia conseguir ficar com a medalha. Nos 250 últimos metros, porém, o brasileiro cresceu na prova, fez uma arrancada incrível e chegou na segunda posição. Essa é a quinta medalha olímpica de Isaquias Queiroz, que fica só atrás de Rebeca Andrade, com seis.

Isaquias Queiroz do Brasil Foto: Olivier Morin/OLIVIER MORIN

A arrancada no fim da prova, apesar de gerar apreensão nos torcedores, é uma característica do brasileiro. Isaquias conseguiu recuperar o início ruim e terminou com o tempo de 3 minutos 44 segundos e 33 centésimos. Ele chegou apenas atrás do tcheco Martin Fuksa, que quebrou o recorde olímpico com o tempo de 3 minutos 43 segundos e 16 centésimos.