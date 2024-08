Olimpíadas 2024: Isaquias Queiroz se classifica para a final e vai em busca do ouro em Paris

O brasileiro Isaquias Queiroz terminou a bateria da semifinal do C1 1000m na segunda posição e, com isso, se classificou para a final da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O brasileiro começou a prova em uma rotação mais lenta, em quarto lugar, mas acelerou no final da prova e ficou com o segundo lugar. Isaquias vai em busca da medalha de ouro ainda hoje, às 8h50 da manhã.

O brasileiro terminou a primeira bateria da semifinal apenas dois centésimos de segundo atrás do alemão Sebastian Brendal que ficou com a primeira posição com o tempo de 3 minutos 44 segundos e 78 centésimos de segundo. Isaquias, que largou em quarto, chegou a ter sua posição ameaçada pelo cubano Jose Ramon Pelier Cordova, mas nos metros finais o brasileiro conseguiu abrir vantagem e ficar tranquilo na disputa para garantir a classificação para a final.

Isaquias Queiroz se classifica para a final vai em busca do ouro em Paris Foto: Wander Roberto/COB