Olimpíadas 2024: juiz é afastado após foto com surfista australiano que pode enfrentar Medina

A Associação Internacional de Surfe (ISA, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira, 1º, a suspensão do juiz australiano Benjamin Lowe das Olimpíadas Paris 2024 após uma foto em que ele abraça um dos candidatos ao título no Taiti circulou online esta semana. Ethan Ewing, também australiano, pode enfrentar Gabriel Medina ou Chumbinho em uma eventual semifinal do torneio.

PUBLICIDADE Bede Durbidge, técnico da seleção australiana, também apareceu na foto. No comunicado divulgado, a ISA diz que removeu Lowe do painel de jurados pelo restante da competição para “proteger a integridade e a justiça da competição em andamento”. Leia a decisão na íntegra ao final da matéria. A gestão da equipe australiana não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Associated Press. A federação de surf disse que “se comunicou com todos os juízes e equipes para lembrá-los de suas responsabilidades em relação ao comportamento apropriado”.

Em foto publicada no Instagram, o surfista australiano Ethan Ewing aparece ao lado de Ben Lowe. Foto: Reprodução/Instagram

A foto foi publicada na última segunda-feira, quando não houve disputas no Taiti em razão do tempo ruim em Teahupo’o. “Esses três meninos de Straddie (uma ilha na Austrália) fazendo seu trabalho nas Olimpíadas”, dizia a legenda da publicação, republicada no Instagram pelo treinador da delegação australiana de surfe.

Em abril deste ano, a Confederação Brasileira de Surfe (CBSurf) enviou carta à ISA protestando pela atuação de Lowe na Olimpíada de Tóquio, em 2021. Na ocasião, Gabriel Medina liderava a bateria da semifinal contra o japonês Kanoa Igarashi, com um somatório de 16.77, até que seu rival conseguiu pegar uma onda e aumentar sua nota para 17.00.

Leia a decisão da ISA na íntegra

A ISA está ciente de uma foto circulando nas redes sociais em que um dos juízes de surfe das Olimpíadas, australiano, é visto interagindo socialmente com um atleta australiano e seu treinador.

É inapropriado para um juiz interagir dessa forma com um atleta e sua equipe.

Para proteger a integridade e a justiça da competição em andamento, e em acordo com o Código de Conduta da ISA e o Código de Ética do Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Executivo da ISA decidiu remover o juiz do painel de julgamento da competição.

Essa decisão não está relacionada à performance do juiz nas Olimpíadas.

A ISA comunicou a todos os juízes e equipes para recordá-los das responsabilidades relacionadas a comportamentos inapropriados

com informações da AP