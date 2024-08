Olimpíadas 2024: Marta deve ser titular na final contra os EUA? Veja o que dizem os especialistas

Por conta do modelo de jogo dos Estados Unidos, porém, o treinador Arthur Elias pode optar por começar com a Marta no banco de reservas.

“O erro foi o modelo de jogo adotado contra a Espanha, que colocou o time inteiro pra marcar dentro da área e isso fez a Marta jogar fora de posição, apenas se defendendo. A expulsão passa muito por isso e ela errou e foi punida, mas foi muito mais um acidente com erro, do que maldade ou por ela não estar jogando bem. O jogo da final contra os EUA é extremamente físico e com muita força pelos lados, em especial o lado direito com a Emily Fox, Trinity Rodman e Sophia Smith. Jogando “espalhado” pelo campo, como fez contra França e Espanha, o Brasil tem uma exigência de vencer duelos ocupando espaço e impedindo progressão, por isso eu acredito que o Arthur optaria em não iniciar com a Marta. E as estadunidenses são excelentes em progressão, principalmente pela parte física. Por esse contexto de jogo, a Marta pode começar no banco, caso Arthur Elias opte pelo “falso 4-2-4″ com mais leveza pra subir os contra ataques e também pressionar no campo de defesa adversário.”