Olimpíadas 2024: o que explica a surpreendente vitória do Brasil contra a Espanha no futebol?

O Brasil chegou à final do torneio de futebol feminino das Olimpíadas de Paris com uma vitória de muita autoridade sobre a Espanha, atual campeã do mundo. Foi, de longe, o melhor jogo da seleção no torneio, resultado de uma evolução já observada na vitória por 1 a 0 sobre a França, rivais nunca antes vencidas pelas brasileiras.

PUBLICIDADE Diante das espanholas, as comandadas de Arthur Elias elevaram o nível e alguns números levantados pela empresa de dados esportivos Opta mostram isso. Na partida desta terça-feira, a seleção do País criou seis chances claras, mais do que as quatro que havia somado em toda competição até então. Não à toa, foi a primeira partida em que marcou mais de um gol. Durante a fase de grupos, bateu a Nigéria por 1 a 0 e perder por 2 a 1 e 2 a 0 para Japão e Espanha, respectivamente, antes do triunfo por 1 a 0 sobre as anfitriãs francesas.

Seleção brasileira fez jogo histórico contra a Espanha nas Olimpíadas de Paris. Foto: Jacquelyn Martin/AP

A efetividade foi a grande arma das brasileiras, que tiveram 36% de média geral de posse de bola. Grande contribuição também veio da pequena área, onde Lorena atuou com um verdadeiro “paredão” ao fazer oito defesas na partida. A goleira do Grêmio é um dos grandes destaques da campanha brasileira em Paris.

O Brasil também mostrou um equilíbrio psicológico maior que o das adversárias, que se deixaram abalar pelo gol contra bizarro que as deixou em desvantagem ainda aos cinco minutos de jogo. A Espanha já vinha de um jogo dramático contra a Colômbia nas quartas de final, vencido apenas na disputa dos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal.

Sofrer um gol tão cedo diante das brasileiras foi um baque para uma equipe que já vinha oscilando bastante. Na imprensa espanhola, a treinadora Montserrat Tomé foi alvo de muitas críticas após a partida, especialmente por causa de suas escolhas na escalação. Deixar a estrela Putellas no banco foi um dos pontos criticados por jornalistas espanhóis, mesmo diante do fato de ela não esta 100% fisicamente.

O último gol do Brasil também veio de uma falha das espanholas, mas não foram apenas os erros adversários que definiram o triunfo expressivo. O que se viu em campo foi uma seleção brasileira muito bem organizada e produtiva no meio de campo, com variações táticas que surpreenderam as rivais. Méritos também para a pressão na saída de bola que forçou alguns dos tantos erros da Espanha. A qualidade do contra-ataque foi outro destaque da equipe comandada por Arthur Elias.

O adversário do Brasil na final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 serão os Estados Unidos, que bateu a Alemanha por 1 a 0. A decisão acontece no sábado, 10, ao meio-dia.