Olimpíadas 2024: os bastidores do caso de Nathalie e o diagnóstico de tumor antes de competir

As dores foram fruto de um problema de saúde descoberto nesta semana. Nathalie foi internada na quinta-feira da semana passada e passou alguns dias no hospital. Primeiro, fez um exame de ressonância magnética. Depois, a biópsia, cujo resultado saiu na terça-feira, quatro dias antes da estreia nos Jogos. Veio, então, a notícia dada por seus médicos de que havia sido diagnosticada com um tumor na coluna considerado benigno.

Os médicos a trataram com analgesia, liberaram-na para a competição e marcaram uma cirurgia para segunda-feira, dia 29. No procedimento cirúrgico será feita a retirada do tumor e descompressão do local. Depois de competir, Nathalie decidiu retornar ao hospital para ser reavaliada por seu médico. Ela vive em Paris desde 2006.