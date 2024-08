Olimpíadas 2024: Por que primeiro ouro do Brasil e de Bia Souza foi um ‘conto de fadas’ do judô

“Eu sou campeã olímpica”. Assim que deixou o tatame, Beatriz Souza, às lágrimas, mal conseguia acreditar no que acabara de realizar em Paris. Uma semana depois do início dos Jogos, o Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro pelas mãos da estreante nos Jogos Olímpicos. Quinta do ranking mundial, a brasileira de 26 anos viu favoritos da modalidade caírem ao longo dos últimos dias, antes de viver seu próprio ‘conto de fadas’ em Paris e quebrar o jejum que o judô vivia desde 2016.

Em Tóquio-2020, nenhum judoca chegou ao topo do pódio na modalidade; até esta sexta-feira, o cenário parecia se repetir. Bia deixou sua família no Brasil para competir, sozinha, em Paris. “Deu certo, pelo visto eles não virão na próxima Olimpíada”, disse a judoca, ainda emocionada, na Arena de Marte. A conquista transforma o judô, com Bia, Mayra Aguiar e Sarah Menezes, na modalidade feminina que mais rendeu medalhas de ouro ao Brasil.

Beatriz Souza se emocionou após sua primeira conquista olímpica. Foto: Luis Robayo/AFP

“Deu certo, mãe, eu consegui, eu consegui, eu consegui! Foi pela vó, eu amo vocês mais que tudo, eu amo vocês.” O que torna a conquista de Bia especial é a dramaticidade da campanha brasileira em Paris. Depois de tropeços Rafael Silva, o ‘Baby’, Rafaela Silva e Mayra Aguiar, o Brasil chegou ao último dia de disputa do judô individual com uma prata (Willian Lima) e bronze (Larissa Pimenta).

Eliminado nesta sexta-feira, Baby, que não deve estar presente em Los Angeles-2028, exaltou Bia. O Brasil ainda disputará o judô por equipes neste sábado, 3, mas disse que iria torcer pela companheira. Nos últimos Jogos, Bia não conseguiu se classificar. Ela competiu por uma vaga, mas a selecionada para representar o Brasil na categoria acima de 78kg na ocasião foi Maria Suelen Altheman, que lesionou o joelho no torneio. Hoje, a antiga rival é sua treinadora no Esporte Clube Pinheiros, onde ambas praticam.

Beatriz Souza conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Foto: Eugene Hoshiko/AP

Uma ‘rival’ que se tornou treinadora e com o peso de um ‘jejum’ de ouros do Brasil – no judô e em Paris. Esses elementos acompanharam a jornada de Bia na Olimpíada. Quinta do ranking mundial, começou sua caminhada olímpica contra Izayana Marenco, judoca da Nicarágua – 77ª no ranking. Favorita, correspondeu às expectativas e avançou sem dificuldades: ippon em menos de um minuto de combate. Esse, no entanto, foi o único combate que a judoca enfrentou alguém abaixo de seu ranking.

Ela não é uma azarona, propriamente dito. Mas todas as adversárias que encarou depois das oitavas estavam melhor colocadas na categoria acima dos 78 kg. Hayun Kim, nas quartas (4ª colocada no ranking); Romane Dicko (1º lugar) na semifinal; e Raz Hershko, de Israel, número dois do mundo. No primeiro, vitória por waza-ari; no segundo, imobilização; na final, novo waza-ari e domínio sobre Hershko.

Bia eliminou favoritas ao título para chegar ao pódio. Foto: Luis Robayo/AFP